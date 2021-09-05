「深刻變革」一文帶出新文革風向 作者李光滿到底是誰

大陸多家官媒8月29日集中轉發一篇自媒體評論文章，指官方近期在各領域的一系列整治動作，是一場「深刻的變革」，阻擋這場變革的「將被拋棄」，引發了諸多關注和討論，甚至引發了外界對於文革捲土重來的擔憂。各界好奇，該文作者「李光滿」究竟是誰，何以能一文激起千層浪。

該文最初由微信公眾號「李光滿冰點時評」發表，但過後被眾多官媒轉發。文章說：「從螞蟻集團上市被叫停，到中央整頓經濟秩序、反壟斷，到阿里被罰182億元和滴滴被查，到中央隆重紀念建黨100周年，提出走共同富裕道路，以及最近對娛樂圈亂象的一系列整治動作，都在告訴我們，中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命。」

據香港01報導，李光滿的「深刻變革」觀點，顯然契合了大陸當前的政治風向，大陸社會也確實正在發生一場深刻的變革，對文化領域、資本領域、意識形態領域的整肅，是最直接的信號。這也是為什麼李光滿的這篇文章受到官媒熱捧的原因。

李光滿在文章中還說：「這次變革將盪滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地，紅色回歸，英雄回歸，血性回歸。」其中，「盪滌一切塵埃」很容易讓人聯想到1961年毛澤東寫下的一首《七律·和郭沫若同志》，其中一句就是：「玉宇澄清萬里埃。」

這首詩明確寫出了毛澤東對《孫悟空三打白骨精》這齣戲的看法，但隱喻所指，卻是指向修正主義。毛澤東詩詞發表後的第三年，以「反修防修，防止演變」為目的的「四清運動」——「清政治、清經濟、清組織、清思想」啟幕，「四清運動」又叫社會主義教育運動，被視為文革的預演。

至於李光滿究竟是誰，有何背景？據網上資料，李光滿的自我介紹是專欄作家，高級編輯，原《華中電力報》總編輯。中國電力作家協會會員，湖北省作家協會會員。

香港01報導指，生於1959年的李光滿，7歲上小學時，正好文革爆發，可以說他的人生觀、價值觀和知識結構形成於文革時期。實際上，李光滿在體制內可能並不得志。他曾說：「從1987年到1995年，在華中電力職工大學工作，這是我一生中最無所事事的八年，也是最痛苦、最苦悶、最無聊的八年，可以說，這八年除了身體生病、心情難受，其他什麼記憶都沒有。」

而後的日子，雖然他主政了《華中電力報》，但這份電力系統的報紙，實際上處於夾縫中求生存，從1995年10月1日起試刊，到2012年停刊，也只活了17年，李光滿此後職務不詳。

在官方簡介中，《華中電力報》總編輯的職務是他的職業巔峰。退休後的李光滿以民族主義者自居，多就國際國內各種大事發表「大論」，8月初上海專家張文宏因為「與病毒共存論」引發爭議，李光滿8月9日曾發文《「與病毒和諧共處」論是投降主義，必須堅決反對》，給張文宏扣上了「投降主義」的帽子。

海外輿論有人把李光滿這篇文章視為「新文革」開始的信號，有人甚至將這篇文章與姚文元於1965年寫的、拉開文革序幕的《評新編歷史劇》相提並論。

報導認為，大陸社會確實正在發生一場深刻的變革，但鑑於文革給中國造成難以磨滅的巨大創傷，無數人被捲入政治的漩渦受到傷害，顯然需要警惕文革遺風的重新氾濫，以及「文革遺毒」的死灰復燃和捲土重來。從歷史、現實以及未來的角度講，這種警惕任何時候可能都不多餘。