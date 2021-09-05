回應蔡「鄰國論」 央視：「台獨」小動作多、玩火自焚

針對蔡英文總統日前言論，大陸官媒央視發表熱評稱，民進黨當局這段時間在國際舞台上的「台獨」小動作越來越多，連台灣輿論都看不下去了；蔡英文近日說「台灣願承擔保衛區域穩定的責任，盼與鄰國在和平、穩定且互惠原則下共存」，即被批評將大陸稱為「鄰國」，實際上是鼓吹「兩國論」。

熱評指，大陸始終強調「中國人不打中國人」，前提是台灣方面遵循其「現行法律」關於「兩岸同屬一個中國」的原則、不從事「台獨」分裂活動，像民進黨當局這樣拋出夾帶「兩國論」的言論，進行謀「獨」挑釁，只會進一步破壞台海和平穩定，給廣大台灣同胞帶來深重災難。

評論引述大陸國台辦發言人朱鳳蓮的話說，肆意的挑釁，邪惡的行徑，必將招致正義的行動；並稱這也是全體大陸民眾的聲音。民進黨當局在國際場合不斷地就台海局勢大放厥詞，妄想借助外部勢力「以武拒統」，已成為兩岸和平穩定的最嚴重威脅。

評論又說，台灣是中國不可分割的一部分，這是任何人任何勢力都無法改變的事實。中國政府和人民實現「祖國統一」的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰。民進黨當局為了一己之私，掩耳盜鈴般地低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，正在一步步地把台灣民眾推向災難的深淵，自己也終將難逃玩火自焚的結局。