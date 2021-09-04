胡錫進反駁李光滿為哪般？國際媒體這樣看

在中國娛樂圈震蕩不斷、北京重拳整治「飯圈」的背景下，一篇題為《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！》的文章本周被人民網、新華網和環球網等諸多中國官媒齊齊轉發，勾起人們對「文革2.0」的聯想。然而，這篇時評人李光滿的「變革檄文」在《環球時報》總編輯胡錫進的眼裡卻是「誤判和誤導」。

胡錫進和官媒罕見唱反調，受到不少網友支持的同時，也引發包括關於「黨內鬥爭」在內的各種猜想。更令網友驚呼「活久見」的是：胡錫進這篇在其公眾號「胡錫進觀察」發表的文章在微信上一度被禁止分享。

截止發稿，胡錫進的批評文章已經可以被轉發，但是微信上搜索李光滿的在其公眾號「李光滿冰點時評」發表的原文卻沒有結果。就此，中國著名公眾人物方舟子在推特上表示：「文革初期兩條路線的鬥爭都是很激烈的，胡錫進不要高興得太早。」

李光滿與胡錫進 「我們該信誰？」

胡錫進叫板李光滿後，分析「我們該信誰？」、「孰真孰假？」等文章接連湧現。被外界認為有官方背景的「多維新聞」網站在相關文章中指出：「人們必須要認識到李文所說的『革命』究竟是一種誇張的修辭，還是一種『確有其事』。實際上，這一『雙重含義』的模糊性已經令輿論場沸騰。這就是胡錫進出面澄清的背景。」文章在結尾處強調：「任何變革都需要從中央的角度平衡改革、發展和穩定之間的關系。改革要冒風險，要承擔一定的社會波動，但同樣也要考慮社會承受力的限度，儘量降低政策劇烈變動觸發的矛盾。溫和與激進永遠是一對最考驗改革智慧的矛盾。」

中國知名「左派文人」司馬南也就「我們聽誰的？」發表評論認為：「這倆家伙肯定是一夥的」，「胡錫進是李光滿的托兒」，「隔壁王奶奶說：樹根不動，樹梢白搖。他們倆意見要一致啊，聽誰的無所謂；他們倆如果僅僅表述上不一致啊，就沒所謂聽誰的了。」

著名作家慕容雪村則在其臉書帳號上寫道：「胡的分析至少可以代表某些勢力的主張，不會是全然的空穴來風。」針對目前撲朔迷離的形勢，他猜測：「可能是，即使坐在最前頭掌舵的那家夥也沒想清楚這車要駛向何方」。

國際媒體分析

中國政府宣傳機器內部的這場「分歧」也引發了國際媒體的關注。《華爾街日報》注意到，胡錫進這次是通過其個人社交媒體賬戶發表的評論，而不是像往常一樣通過《環球時報》官方發表。對於微信一度禁止分享胡錫進相關文章的做法，這家美國媒體猜測，可能因為微信認為，胡錫進的文章太具爭議性，不適合廣泛傳播。

清華大學政治學前講師、中國獨立學者吳強向《華爾街日報》分析：「對文革再現的擔憂，轉移了人們對另一件沒有那麼戲劇化但後果更嚴重的事情的注意力，即中國領導人習近平上台後不斷加強對社會的控制。」

《華爾街日報》觀察指出，在中國的互聯網上，像李光滿這樣的毛派文章並不罕見，但它們通常都被限制在邊緣地帶。該報援引中國資深記者解釋，只有中共高層宣傳部門點頭後，才可能讓包括新華社和《環球時報》在內的主要官方媒體網站轉發同一篇文章。

《華爾街日報》的文章還發現，胡錫進與李光滿的兩篇文章都在擁護「共同富裕」這一說辭，該口號「旨在宣傳共產黨將會更好地分配社會機會和財富」。

針對胡錫進發表批評文章的原因，香港《南華早報》援引北京媒體人士透露，監管部門向中國媒體傳達口頭指示，稱李光滿的文章造成的影響超過預期，要求他們用更溫和的內容來平衡。

而胡錫進文章的轉發受限，《南華早報》則認為，這表明宣傳部門想在爭議失控之前加強管控。此外，一名不願透露姓名的媒體學者向該報指出，值得注意的是李光滿的文章並沒有被刊登在任何官方的紙媒上。這名熟悉官媒傳播方式的學者表示：「只有得到高度認可的文章才會被印刷發表。官媒現在的轉發可能只是對輿情的測試。」

新加坡《聯合早報》兼聯合早報網（中國）主編韓詠紅分析道：「胡錫進發文，意在對李光滿文章已經勾起的文革聯想，做出適時的解惑。」在韓詠紅看來，「中國這半年來的反壟斷、整肅校外培訓產業、娛樂圈與游戲產業，在道理上沒錯，理應能獲得社會的廣泛認可」，但她同時提出疑問：「問題是，為什麼立意正面的行動，仍引起不安甚至『新文革』的聯想？」

韓詠紅在評論文章中最後總結道：「歸根結底，當權力沒有制衡機制，出力又慣常猛烈時，即使是旁觀者也會感到震懾。只不過，按照這幾年的經驗，中國的走向不會因為有人議論或擔心就改變，而是會繼續往其認定正確的方向、大踏步向前走去。」

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