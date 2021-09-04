韓正視察北京冬奧籌備 要求如期順利舉行

大陸國務院副總理、第24屆冬奧會工作領導小組組長韓正3日在河北張家口調研。他的這項調研與北京明年的冬奧與冬殘奧相關，要求能夠如期順利舉行。

據陸媒官媒新華社報導，他強調，要深入貫徹落實中共總書記習近平記關於全力做好北京冬奧會、冬殘奧會籌辦工作的有關重要講話精神，緊緊圍繞「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，全力以赴做好各項籌辦工作，確保北京冬奧會、冬殘奧會如期順利舉辦。

韓正視察國家跳台滑雪中心，了解滑雪中心場館建設、賽道標準、周邊綠化等情況，了解張家口賽區場館和配套設施整體規劃，也實地察看房間裝修、院內景觀布置，了解奧運村建設情況；到雲頂滑雪公園考察滑雪公園改建及承辦冬奧賽事情況，遠眺滑雪場地建設情況。

報導稱，韓正充分肯定前期籌辦工作。他又說，北京冬奧會、冬殘奧會籌辦工作已經進入關鍵時期，要按規劃高質量完成場館及配套設施建設，精益求精做好運營管理。

他表示，疫情是舉辦北京冬奧會、冬殘奧會的重大考驗，要科學制定完善疫情防控的策略、政策和方案，對涉奧人員實行嚴格的閉環管理，努力做到精準防控。國際測試賽是對籌辦工作進行全面實戰檢驗的重要機會，要精心籌備好國際測試賽，為比賽做好充分準備。