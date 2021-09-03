被下了緊箍咒？習近平推「共同富裕」 富豪瘋狂做公益

中國科技業巨頭們突然心急如焚地想將錢送到人民手中。小米科技創始人雷軍向慈善機構捐贈價值約合18億歐元的股票。電商巨頭拼多多宣布投入100億元啟動「百億農研專項」。互聯網公司騰訊及阿里巴巴則分別捐獻500億和1000億元資金。

如同被下了緊箍咒般，這些企業紛紛表態將全力支持中國國家主席習近平最新的「共同富裕」目標。北京領導層已無法忍受資本的「無序擴張」以及「野蠻生長」，其矛頭指向的主要是私營科技業巨頭及其資產豐厚的創始人。

多年來，這些企業得益於政府近乎放任且未多做監管的態度。阿里巴巴、騰訊、百度等公司由此成長茁壯，幾乎能與美國同行亞馬遜、臉書或谷歌比肩。但在美國競爭對手繼續攀升至股市新高點的同時，中國科技股的投資者度過了災難性的一年。根據美國銀行高盛估計，這些公司的市值蒸發了超過3萬億美元。

在阿里巴巴創始人馬雲遭中國政治領導層鎖定後，整體風向就開始轉變。去年秋天，馬雲在上海外灘金融峰會上發表演說，批評國有銀行主導了中國的金融領域，而且延續的還是當鋪思想。馬雲的一番犀利言辭造成的後果是，阿里巴巴金融子公司螞蟻金服的IPO被突然叫停。

自此之後，北京對一個又一個的領域進行掃蕩，受到波及的包括外賣訂餐服務美團。有關當局宣布大幅收緊對外賣送餐市場的監管，規定外賣員的正常勞動所得不得少於當地的最低工資標準並且獲得保險保障。此外，中國出台網路遊戲新規，未成年人每周只限玩網路遊戲三小時，網路遊戲公司騰訊也受到新規衝擊。中國政府還入股抖音母公司字節跳動公司，取得了一個董事會席位。

網約車公司滴滴出行也遭受來自中國當局的壓力。滴滴赴美上市數日後，中國監管機構宣布對滴滴啟動網路安全審查，並稱「滴滴出行」存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，其應用程序被勒令下架。

根據新規，未來擁有敏感數據的中國科技企業在國外上市前都必須先獲得政府批准。這或將意味著幾乎所有中國互聯網企業都不可能在美國上市。

北京出台的措施雖然不一定符合企業利益，但卻可能對社會創造積極影響。例如，阿里巴巴不得再強迫零售商只能在其平台上販賣商品；如此一來將能鼓勵更多的競爭。除此之外，社交媒體上還有不少用戶贊揚中國政府整治補教業的決定。

面對中國政府的一連串舉措，專業投資者對未來發展的看法存在分歧。彭博社引述東驥基金管理的董事總經理龐寶林（Paul Pong）指出，目前尚未見到監管機構的打擊行動結束的跡象。其他分析家對形勢的看法則更為樂觀。盡管中國制定了新規則，但許多企業仍不斷創造利潤。

當前的各種跡象顯示，北京將繼續致力於整頓和重新分配。人民網、新華網、環球網、央視網、中國軍網等中國眾多官媒日前皆轉發了一篇題為《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！》的自媒體文章，內容寫道：「這是一次從資本集團向人民群眾的回歸，這是一次以資本為中心向以人民為中心的變革」。文章還指出，「這次變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂」。

（德新社）

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