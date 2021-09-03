立陶宛召回駐北京大使 歐盟使節團聚會歡送
我國稍早宣佈在立陶宛設立歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，引發北京不滿，並召回駐立陶宛大使；立陶宛政府今天表示，已召回該國駐北京大使就此事進行商討。
據路透社報導，立陶宛外交部說，儘管大使被召回，但其駐華大使館仍正常工作。
由民進黨執政的中華民國政府7月20日宣布，在立陶宛設立代表處。這是台灣相隔18年來再次在歐洲國家首都設立代表處，也是首個在中國大陸邦交國使用「台灣」二字的代表處。
8月10日，中國大陸外交部以發言人名義發表聲明，指立陶宛公然違背兩國建交公報精神，宣布決定召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐華大使。
隨後，立陶宛外交部在其官網表示對中國的這項舉措感到遺憾，同時重申「立陶宛決意在一個中國政策下，像許多歐盟和世界各地的國家一樣，追求與台灣的互惠關係」。
九月三日歐盟成員國駐北京大使舉行了會議，歡送立陶宛駐北京大使迪亞娜，米凱維切涅，並在「歐盟在北京」官方微博留言，「懸懸而望，等她歸來」。
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