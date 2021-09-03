如何評價美氣候特使來訪？北京：美要搬除合作的絆腳石

針對美國總統氣候特使柯瑞此次去訪大陸，大陸外交部發言人汪文斌說，盼美方客觀理性地看待中國和中美關係，搬掉中美氣候變遷合作道路上的絆腳石，本著相互尊重、平等互利的原則，推動雙方在氣候變遷等領域的協調合作取得更多成果。

據陸媒澎湃新聞報導，汪文斌今在例行記者會上說，基於「聯合國氣候變化框架公約」確定的共同但有區別的責任原則和「巴黎協定」國家自主貢獻的制度規定，締約方享有減排目標與行動的主權。

他說，正如大陸國家主席習近平所提出的，應對氣候變化不是別人要中國大陸做，而是中國大陸自己要做。中國去年宣佈了碳達峰、碳中和目標願景以及國家自主貢獻新目標，中方將說到做到。中方的氣候行動受到國際社會的廣泛讚譽。

汪文斌指出，發達國家從開啟工業化進程到碳達峰普遍用了一兩百年的時間，而中國只用了50多年。從碳達峰到碳中和，歐盟將用71年，美國43年，日本37年，而中國給自己定的目標是30年。

他說，「中國作為世界上最大的發展中國家，將用歷史上最短的時間完成全球最高碳排放強度的降幅，這充分體現了中國作為負責任大國的擔當。」美方應承擔起自身的法定責任，與發展中國家在氣候變化領域開展有意義的合作。