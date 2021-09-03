快訊

日本首相45天後換人：菅義偉放棄連任自民黨大風吹？

再等等！第八輪打不到BNT疫苗 九月仍以校園接種優先

如何評價美氣候特使來訪？北京：美要搬除合作的絆腳石

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖／中新社
大陸外交部發言人汪文斌。圖／中新社

針對美國總統氣候特使柯瑞此次去訪大陸，大陸外交部發言人汪文斌說，盼美方客觀理性地看待中國和中美關係，搬掉中美氣候變遷合作道路上的絆腳石，本著相互尊重、平等互利的原則，推動雙方在氣候變遷等領域的協調合作取得更多成果。

據陸媒澎湃新聞報導，汪文斌今在例行記者會上說，基於「聯合國氣候變化框架公約」確定的共同但有區別的責任原則和「巴黎協定」國家自主貢獻的制度規定，締約方享有減排目標與行動的主權。

他說，正如大陸國家主席習近平所提出的，應對氣候變化不是別人要中國大陸做，而是中國大陸自己要做。中國去年宣佈了碳達峰、碳中和目標願景以及國家自主貢獻新目標，中方將說到做到。中方的氣候行動受到國際社會的廣泛讚譽。

汪文斌指出，發達國家從開啟工業化進程到碳達峰普遍用了一兩百年的時間，而中國只用了50多年。從碳達峰到碳中和，歐盟將用71年，美國43年，日本37年，而中國給自己定的目標是30年。

他說，「中國作為世界上最大的發展中國家，將用歷史上最短的時間完成全球最高碳排放強度的降幅，這充分體現了中國作為負責任大國的擔當。」美方應承擔起自身的法定責任，與發展中國家在氣候變化領域開展有意義的合作。

汪文斌 氣候變遷

延伸閱讀

北京證券交易所 新股上市不設漲跌幅限制

解讀北京證交所：仍是新三板一部分，服務「專精特新」

北京證交所將問世 分析：與滬、深交所有3點差異

中國拿氣候合作要脅 美國勸恐危害整體國際社會

相關新聞

陸打擊「996」 能解決年輕人的「躺平」焦慮？

「996加班文化」（指從早上9點工作到晚上9點，每周工作六天），在大陸科技業是普遍文化，但隨著員工不滿情緒加劇，甚至採取...

加2公民竊中機密 環時曝：史佩弗是康明凱情報來源

中加關係持續緊張之際，中方首度披露兩名加拿大人涉間諜案細節，指商人史佩弗（Michael Spavor是前加拿大外交官康...

北交所新股上市首日 無漲跌幅限制

大陸國家主席習近平2日提出將設立北京證券交易所，大陸證監會公眾公司部副主任楊喆今（3）日表示，北京證券交易所新股上市首日...

韓戰109位志願軍遺骸回家 讓青少年學習抗美援朝精神

曾參與韓戰的第八批109名中國人民志願軍烈士的遺骸及1226件相關遺物交接儀式，2日上午9時由中韓雙方在南韓仁川國際機場...

陸學者：歐洲發現台灣新價值 慎防歐盟調整對華政策

歐洲議會外交委員會1日壓倒性通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告草案及修正案。中國人民大學國際關係學院教授王義桅指出，不...

蘇州市政府秘書長周偉 出任昆山市委書記

根據昆山市政府新聞辦公室官方微信《昆山發布》的消息，昆山2日下午召開全市領導幹部會議，宣布由周偉出任昆山市委書記、昆山經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。