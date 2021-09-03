北交所新股上市首日 無漲跌幅限制

大陸國家主席習近平2日提出將設立北京證券交易所，大陸證監會公眾公司部副主任楊喆今（3）日表示，北京證券交易所新股上市首日不設漲跌幅限制，第二天漲跌幅設置為30%，增加市場彈性，防範市場投機炒作。

北京證券交易所將設立的消息傳出後，中關村、金融街、北京科銳、京投發展等3日股價飆漲停。

央視財經報導，大陸證監會公眾公司部主任周貴華指出，北京證券交易所差異化的制度安排，突出市場特色，與滬深交易所錯位發展。一是市場功能方面，北交所服務創新型中小企業，服務對像更早、更小、更新；二是在制度安排方面，北交所制定契合中小企業的制度，堅持向滬深交易所的轉板機制；三是在市場運行方面，以合格投資者為主，投資者結構會與滬深交易所有差異。

有「新三板教父」之稱的中國社科院博士程曉明指出，北交所未來將是「中國版的那斯達克」（NASDAQ）。橫空出世的北交所，就是要服務、助力中小科技型企業，解決其融資問題，同時也解決科技發展、科技創新的問題。