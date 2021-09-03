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陸學者：歐洲發現台灣新價值 慎防歐盟調整對華政策

聯合報 / 記者林則宏／即時報導

歐洲議會外交委員會1日壓倒性通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告草案及修正案。中國人民大學國際關係學院教授王義桅指出，不得不警惕的是，歐洲在全球供應鏈調整過程中發現了台灣的新價值，加上台灣的遊說和「干擾」，近期歐台關係確實有所提升，未來還可能影響歐盟對華政策的調整。　　

歐洲議會外交委員會通過的報告草案與修正案指出，歐盟各國應各自簽署協議提升與台灣的政治關係，並鼓勵歐盟加強與台灣的官方交流，包括最高層級的交流。報告並提議，歐盟駐台機構應由「歐洲經濟貿易辦事處」正名為「歐盟駐台灣辦事處」。

負責這份報告的瑞典籍議員魏莫斯（Charlie Weimers）表示，這是歐洲議會史上首份歐台關係報告，發出了一個強烈訊息：歐盟必須加強與台灣的關係，並尋求與台灣全面加強夥伴關係。　　

對此，大陸駐歐盟使團隨即發聲明表達強烈反對。大陸外交部、國台辦、全國人大外事委員會也相繼發表聲明。大陸全國人大外事委員會的聲明，敦促歐洲議會充分認識台灣問題的高度敏感性，在涉台問題上謹言慎行，避免影響中歐關係政治基礎和雙方互信。

同時擔任中國人民大學歐盟研究中心主任的王義桅2日接受香港中通社訪問時指出，疫情之後，歐盟認為經濟過於依賴中國太危險，因此現在強調科技供應鏈的分散和多元，以及自主、可控和安全。在此背景下，歐洲發現了台灣在全球供應鏈中的新價值，其中包括台積電在半導體晶片占三分之一以上的生產等。

王義桅表示，現在不論是美國或歐洲，都在不斷打「台灣牌」，希望迫使中國在別的問題上讓步，例如氣候問題、隱私權保護和資料安全問題等，而這些都是關於全球化未來格局博弈的重要內容。　　

王義桅強調，需要警惕的是，當前歐台關係確實在提升，這或許會影響歐盟對華政策的調整。一方面因為歐洲發現了台灣的新價值，此外，台灣也一直在試圖干擾歐盟對華政策，尤其是影響那些和美國比較配合的，以及在傳統意識形態上對中國有偏見甚至敵視的。　　

至於歐洲議會對歐盟最終決策影響有多大？王義桅表示，德國和法國兩個歐盟主要大國都正在進行大選，所以歐洲議會乃至歐盟整個機構處於過渡期，而且歐洲委員會、歐洲議會和歐洲理事會也相互牽制。

他認為，歐洲理事會肯定會反對歐洲議會外交委員會的前述決議，因為歐盟27個成員國的意見不一，匈牙利等國也不願意得罪中國。歐洲委員會則比較務實，會從經濟層面考慮問題，不會希望中歐投資協定被「意識形態」搞砸。

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