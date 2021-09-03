蘇州市政府秘書長周偉 出任昆山市委書記

根據昆山市政府新聞辦公室官方微信《昆山發布》的消息，昆山2日下午召開全市領導幹部會議，宣布由周偉出任昆山市委書記、昆山經濟技術開發區黨工委書記。

根據網路公開訊息，周偉現年47歲，江蘇張家港人。周偉早年在張家港任職，曾於2015年4月任昆山市委常委，2016年3月至2018年10月任蘇州市經濟和信息化委員會主任，2018年7月出任蘇州市人民政府秘書長。

昆山是台灣科技業在中國大陸重要的聚集地，迄今已累計批准台資項目約5,400個，在當地工作、生活的台灣民眾有將近10萬人。昆山全市GDP的30%、進出口總額逾70%，都來自台資企業的貢獻。也因成功吸引大量台商投資，昆山已連續十多年蟬聯大陸「百強縣」之首。

蘇州市組織部長祁松在昆山2日人事發布會議上表示，這次昆山市委主要領導的調整，是江蘇省委、蘇州市委立足昆山經濟社會發展實際，從全局工作需要出發，通盤考慮、慎重研究作出的決定。

周偉在會上發言時稱，在今後工作中將「把忠誠信仰烙在身上，始終與黨同心同向，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對江蘇工作重要講話指示精神，把中央、省委和蘇州市委對昆山的期許化為建設『強富美高』新昆山的行動擔當，確保昆山經濟社會各項事業始終走在最前列」。

周偉還表示，要讓昆山成為向世界展示社會主義現代化「最美窗口」中的「最靚風景」，為江蘇和蘇州發展大局作出新的更大貢獻。

2日會議還宣布，經江蘇省委批准、蘇州市委決定，免去吳新明昆山市委書記、昆山經濟技術開發區黨工委書記職務。

江蘇省委組織部8月25日曾發布一批省管領導幹部任前公示。其中，52歲的吳新明擬推薦提名為設區市市長人選。吳新明於2019年12月起出任昆山市委書記，預計將升任江蘇省某地級市市長。