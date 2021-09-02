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習近平稱要設立北京證交所 陸證監會回應

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家主席習近平2日稱要設立北京證券交易所，大陸證監會2日對此表示，是實施國家創新驅動發展戰略、持續培育發展新動能的重要舉措。（圖／取自中新網）
大陸國家主席習近平2日稱要設立北京證券交易所，大陸證監會2日對此表示，是實施國家創新驅動發展戰略、持續培育發展新動能的重要舉措。（圖／取自中新網）

大陸國家主席習近平2日稱要設立北京證券交易所，大陸證監會2日對此表示，深化新三板改革、北京證券交易所，是實施國家創新驅動發展戰略、持續培育發展新動能的重要舉措，也是深化金融供給側結構性改革、完善多層次資本市場體系的重要內容。

大陸證監會網站2日發布「證監會負責人就深化新三板改革設立北京證券交易所答記者問」。大陸證監會指出，此次服貿會上習近平明確提出，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地，是對資本市場更好服務構建新發展格局、推動高質量發展做出的新重大戰略部署，為進一步深化新三板改革、完善資本市場對中小企業的金融支持體系指明了方向、提供了遵循。

大陸證監會表示，深化新三板改革、設立北京證券交易所，是實施國家創新驅動發展戰略、持續培育發展新動能的重要舉措，也是深化金融供給側結構性改革、完善多層次資本市場體系的重要內容，對於更好發揮資本市場功能作用、促進科技與資本融合、支持中小企業創新發展具有重要意義。

大陸證監會稱，將堅持穩中求進，堅持市場化、法治化方向，統籌協調多層次資本市場發展布局，推動健全資本市場服務中小企業創新發展的全鏈條制度體系，著力打造符合中國國情、有效服務專精特新中小企業的資本市場專業化發展平台，努力建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，更好服務實體經濟高質量發展。

資本市場 北京 習近平

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