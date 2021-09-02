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楊潔篪會見柯瑞 指中美合作需雙向互利

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左）今日應約以視訊方式會見美國總統氣候問題特使柯瑞（右）。圖／大陸外交部網站
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左）今日應約以視訊方式會見美國總統氣候問題特使柯瑞（右）。圖／大陸外交部網站

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪2日應約以視訊方式會見美國總統氣候問題特使柯瑞。楊潔篪強調，中美可在廣泛的雙邊領域以及一系列重大國際地區問題上的溝通、協調與合作；但是，同時合作必須是雙向、互利的。

據大陸外交部網站消息，楊潔篪2日表示，一段時間以來，由於美方採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的嚴重錯誤行徑，中美關係遭遇嚴重困難。中方對這些行為堅決反對、更堅決應對。

楊潔篪又說，中美對抗不符合任何一方的利益。中美還是要相互尊重，和平共處，妥處分歧，互利共贏，這符合中美兩國人民和世界各國人民根本利益。希望美方從中美共同利益和美國自身長遠利益出發，切實糾正錯誤做法，客觀理性地看待中國和中美關係，尊重中國政治制度和發展道路，奉行理智務實的對華政策，同中方一道推動中美關係早日重返正軌。

楊潔篪稱，中方對同美方溝通對話和務實合作秉持開放態度。中美可以加強在氣變、疫情防控、經濟復甦等廣泛雙邊領域以及一系列重大國際地區問題上的溝通、協調與合作。同時，合作必須是雙向、互利的。

楊潔篪最後稱，中方高度重視應對氣候變化問題，願同美方加強氣候變化政策交流和務實合作，促進「巴黎協定」全面有效實施。

據大陸外交部網站指出，柯瑞說，美中關係對兩國和世界都非常重要，兩國攜手合作成就了「巴黎協定」。美方願以相互尊重的方式與中方加強對話合作，共同應對氣候變化，為兩國關係改善發展注入動力。

楊潔篪 巴黎協定

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