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習近平：要深化新三板改革、設立北京證券交易所
大陸國家主席習近平於2日舉行的「2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會」上表示，將在大陸推進實施跨境服務貿易負面清單，還要支持北京等地打造數位貿易示範區、深化新三板改革、設立北京證券交易所。
習近平以視訊方式在2日舉行的「2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會」上致詞，他指出，中國將提高開放水準，推進實施跨境服務貿易負面清單，探索建設國家服務貿易創新發展示範區；擴大合作空間，加大對共建「一帶一路」國家服務業發展的支持，與世界共享中國技術發展成果。
他強調，要加強服務領域規則建設，支持北京等地開展國際高水準自由貿易協定規則對接先行先試，打造數位貿易示範區；繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。
習近平表示，「讓我們攜手抗疫、共克時艱，堅持用和平、發展、合作、共贏的『金鑰匙』，破解當前世界經濟、國際貿易和投資面臨的問題，共創更加美好的未來！」
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