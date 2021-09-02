兩部一協會發文整肅娛樂圈 網友質疑標準模糊喊口號

按照中國國家9月2日發布的通知，「廣播電視機構和網絡視聽平台在節目演員和嘉賓選用上要嚴格把關，堅持把政治素養、道德品行、藝術水準、社會評價作為選用標準。政治立場不正確、與黨和國家離心離德的人員堅決不用；違反法律法規、衝擊社會公平正義底線的人員堅決不用；違背公序良俗、言行失德失範的人員堅決不用。」

通知還明確提出「不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目」，「嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕『娘炮』等畸形審美」，堅決抵制高價片酬，嚴格執行主持人持證上崗等等，同時要求廣播電視、網絡視聽行業協會等積極開展道德評議。加強思想政治、職業道德等教育培訓，「讓主旋律和正能量充盈廣播電視和網絡視聽空間」。

中國文化和旅游部本周四針對網上文娛節目發布《網絡表演經紀機構管理辦法》，將網絡主播，開設直播賬號的演藝明星，其背後的經紀公司都將納入管理範圍。《辦法》要求網絡表演經紀機構以社會主義核心價值觀為引領，不能以虛假消費、帶頭打賞等方式誘導用戶在網絡表演直播平台消費，不得以打賞排名、虛假宣傳等方式進行炒作等等。

9月2日，中國演出行業協會也發文，強調藝人經紀機構應承擔藝人教育管理責任，應開展自查自律，對於缺乏底線意識、不服從約束和引導的藝人，應終止為其提供經紀服務。嚴重失職失責、縱容違法失德行為的經紀機構今後也將受到行業自律懲戒。

懲罰標準怎麼定？

在近期爆出一系列娛樂圈負面新聞後，8月27日，中國網信辦公布《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》，提出取消明星藝人榜單、嚴管明星經紀公司等十項措施。對此，8月28日，中紀委網站發文稱，「流量明星翻篇了」。《羊城晚報》一篇文章評論說，此舉「進一步宣告流量明星這一互聯網時代的特有產物走向終結。」

但中國官方對娛樂圈的整肅並不止步於流量明星。廣電總局、文旅部、中國演出行業協會在同一天發布的通知和公告明確表明，當局可以審查他們認為違反社會主義核心價值觀的任何人和任何現象。

中國眾多網民對當局出重拳整治娛樂圈亂象表示支持，但也有人指出，「怎麼算失德失範？懲罰的力度又是怎麼衡量的？對於藝人失德失犯這件事，是你們經過調查的，還是僅憑網絡輿論？個人覺得什麼錯，對應什麼懲罰，而不是一個封殺了之」，「喊口號誰不會。標準怎麼定？有細則嗎？有了標準，誰負責判斷下結論？有了判斷，要怎麼懲罰？是終身還是幾年？什麼都沒有，那後續怎麼操作？就全看gdzj高興嗎？那寫這麼多就是為了後續扣帽子嗎？那不用寫這麼多，就一句看我高興就好了，大家都懂啊。」「老雙標了 最後要封殺誰還不是資本推動為主 誰經得起查？」

還有人擔心官方的做法不會阻止追星族去追星，而只會讓他們重回日娛韓娛。對於明星子女不能參加綜藝這一條，網友們也腦洞大開：「明星子女不能參加綜藝，那帶著爹媽的呢？為什麼明星還能帶著素人爹媽上節目，我們能帶娃去工作嗎？」

明星學習黨史 展開自我批評

中國的監管機構一直在努力加強對中國社會各個方面的控制。為了配合官方的重拳出擊，過去兩個月裡，中國娛樂圈的明星們紛紛參加了政府安排的中共黨史的學習，展開自我批評。8月24日，影星周冬雨和杜江在北京的中國文聯文藝工作者職業道德和行風建設座談會上宣讀《倡議書》，痛批娛樂圈最近出現一些是非顛倒、美醜不分、價值觀扭曲的亂象，當事明星逾越法律底線、悖離公序良俗、有違職業道德，「飯圈文化」、「娘炮形象」喧囂一時，畸形審美影響惡劣，少數從業人員一夜成名後，被市場資本裹挾，腳下無底線，心中沒紅線，其行為污染了文藝生態等等。

不過，這份倡議書遭到全網炮轟。網民提出官方打擊飯圈，卻完全忽略背後的根源，是「避重就輕」。而本人就曾陷入「片酬過億」傳聞的周冬雨也被網民吐槽說，由她來宣讀《倡議書》，實在諷刺又欠缺說服力。

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