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逮捕康明凱等加國公民是對孟晚舟案的報復？陸斥：炒作

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
加拿大稱中國逮捕加拿大公民康明凱和斯帕弗是對華為財務長孟晚舟被捕的報復。大陸外交部2日駁斥。（圖／取自大陸外交部網站）
加拿大稱中國逮捕加拿大公民康明凱和斯帕弗是對華為財務長孟晚舟被捕的報復。大陸外交部2日駁斥。（圖／取自大陸外交部網站）

加拿大稱中國逮捕加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）是對華為財務長孟晚舟被捕的報復。大陸外交部2日駁斥，「加方大肆炒作上述加拿大公民個案，汙衊中方搞『任意羈押』、『脅迫外交』。事實再次證明，加方所作所為完全是混淆是非、倒打一耙，中方對此堅決反對，強烈譴責。」

環球時報報導，斯帕弗曾在不同時間多次拍攝大陸軍事裝備照片和影片，並將其中部分照片非法提供給境外人員。而康明凱曾於2017年至2018年以偽造商人身分、虛構經商事由的方式進入大陸境內，在北京、上海、吉林等地，透過關係人搜集大量非公開的涉大陸國家安全等資料，並撰寫分析報告，經鑒定，康明凱搜集的資料中包括數份機密級國家秘密和情報。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人汪文斌於2日的例行記者會上表示，中方已多次就康明凱案、斯帕弗案闡明嚴正立場，從有關部門披露的資料來看，康明凱、斯帕弗二人犯罪鐵證如山，中國大陸司法機關在掌握確鑿證據的基礎上，依法處理相關案件，在此過程當中，二人的各項合法權利得到充分保障。有關部門還在法律允許的範圍內，對他們給予了人道主義關懷。

汪文斌指出，孟晚舟事件與上述加拿大公民個案性質完全不同，「加方一方面無視美方炮製孟晚舟事件的政治圖謀，以及孟晚舟沒有違反任何加拿大法律的事實，執意充當美方對中國公民實施政治迫害的幫兇；另一方面，加方大肆炒作上述加拿大公民個案，汙衊中方搞『任意羈押』、『脅迫外交』。事實再次證明，加方所作所為完全是混淆是非、倒打一耙，中方對此堅決反對，強烈譴責。」

他說，加方應該正視問題，停止誤導輿論、甩鍋推責，停止對中方汙衊抹黑，同時立即糾正錯誤，釋放孟晚舟，並讓她平安回到中國。

加拿大 孟晚舟

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