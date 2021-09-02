逮捕康明凱等加國公民是對孟晚舟案的報復？陸斥：炒作

加拿大稱中國逮捕加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）是對華為財務長孟晚舟被捕的報復。大陸外交部2日駁斥，「加方大肆炒作上述加拿大公民個案，汙衊中方搞『任意羈押』、『脅迫外交』。事實再次證明，加方所作所為完全是混淆是非、倒打一耙，中方對此堅決反對，強烈譴責。」

環球時報報導，斯帕弗曾在不同時間多次拍攝大陸軍事裝備照片和影片，並將其中部分照片非法提供給境外人員。而康明凱曾於2017年至2018年以偽造商人身分、虛構經商事由的方式進入大陸境內，在北京、上海、吉林等地，透過關係人搜集大量非公開的涉大陸國家安全等資料，並撰寫分析報告，經鑒定，康明凱搜集的資料中包括數份機密級國家秘密和情報。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人汪文斌於2日的例行記者會上表示，中方已多次就康明凱案、斯帕弗案闡明嚴正立場，從有關部門披露的資料來看，康明凱、斯帕弗二人犯罪鐵證如山，中國大陸司法機關在掌握確鑿證據的基礎上，依法處理相關案件，在此過程當中，二人的各項合法權利得到充分保障。有關部門還在法律允許的範圍內，對他們給予了人道主義關懷。

汪文斌指出，孟晚舟事件與上述加拿大公民個案性質完全不同，「加方一方面無視美方炮製孟晚舟事件的政治圖謀，以及孟晚舟沒有違反任何加拿大法律的事實，執意充當美方對中國公民實施政治迫害的幫兇；另一方面，加方大肆炒作上述加拿大公民個案，汙衊中方搞『任意羈押』、『脅迫外交』。事實再次證明，加方所作所為完全是混淆是非、倒打一耙，中方對此堅決反對，強烈譴責。」

他說，加方應該正視問題，停止誤導輿論、甩鍋推責，停止對中方汙衊抹黑，同時立即糾正錯誤，釋放孟晚舟，並讓她平安回到中國。