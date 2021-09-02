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韓正會柯瑞強硬表態 中美合作信任是前提

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院副總理韓正2日會見美國總統氣候問題特使柯瑞時指出，應對氣候變化是中美合作的重要組成部分，須以信任為前提。（圖／取自新華社）
大陸國務院副總理韓正2日會見美國總統氣候問題特使柯瑞時指出，應對氣候變化是中美合作的重要組成部分，須以信任為前提。（圖／取自新華社）

大陸國務院副總理韓正2日以視訊會見到大陸訪問的美國總統氣候問題特使柯瑞時指出，應對氣候變化是中美合作的重要組成部分，必須以信任為前提，希望美方按照兩國元首對話精神，為雙方應對氣候變化合作創造良好氛圍。

新華社報導，韓正表示，中美應對氣候變化合作要回歸到「巴黎協定」這個重要基礎，希望雙方聚焦落實「中美應對氣候危機聯合聲明」，在「聯合國氣候變化框架公約」及其「巴黎協定」的目標、原則下繼續努力，為全球應對氣候變化做出貢獻。

韓正指出，中國大陸在應對氣候變化方面做出了巨大努力，也取得了明顯成效。「習近平主席提出的中國力爭於2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標願景，體現了中國堅決履行『巴黎協定』、持續強化應對氣候變化的行動和決心。」

柯瑞表示，美中應保持建設性接觸，共同應對全球性挑戰。美方認同中國為應對氣候變化所做巨大努力，願與中方加強接觸溝通，加緊落實「巴黎協定」，共同應對全球氣候變化威脅。

大陸國務委員兼外長王毅1日視訊會見柯瑞時表示，中美作為兩個大國，合作是唯一正確的選擇，「美方應停止將中國視為威脅和對手，停止滿世界圍堵打壓中國」，採取積極行動推動中美關係重回正軌。

巴黎協定 習近平

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