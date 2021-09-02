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大陸新學期從國小到高中 所有學生都要研讀「習思想」
中國大陸新學期9月1日開始後，國小到高中的學生都必須修讀由大陸教育部編寫的《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》。香港明報報導，作為必修內容，這堂課將由思想政治課教師主講，每冊集中學習一學期，平均每周一課時。《讀本》內容還包括解決台灣問題，實現祖國完全統一。
大陸教育部長陳寶生在今年7月9日召開的《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》工作座談會上就提出，該《讀本》是新時代推進用「習近平新時代中國特色社會主義思想」，「鑄魂育人的標誌性成果，是推動大中小學思政課一體化建設的又一次歷史性跨越」。
按大陸教育部要求，2021年秋季學期開始，大陸全國中小學都要使用該《讀本》。香港明報稱，開學前，各省就已舉行過中小學《讀本》教師培訓班。福建省教育廳下屬機構的官方微信公帳號「福建教育微言」披露，福建省中小學《讀本》培訓班於8月19日開班。
福建省委教育工委副書記、省教育廳黨組成員王建南在開班儀式上表示，該《讀本》是青少年學生學習「習思想」的重要教材。把《讀本》使用好，有助於教育引導青少年學生樹牢理想信念，自覺為堅持和發展中國特色社會主義、實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥。
根據福建南安市教育局微信公眾號消息，2021年秋季學期開始，大陸全國各地中小學將使用《讀本》。小學低年級、高年級《讀本》分別安排在三年級上學期、五年級上學期；初中《讀本》安排在初二年級上學期；高中《讀本》安排在高一年級上學期；中等職業學校安排在一年級上學期。
作為必修內容，《讀本》將在道德與法治（思想政治）課、班團隊課、校本課程等統籌安排課時，由思想政治課教師主講，每冊集中學習一學期，平均每周一課時。
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