大陸學者：共同富裕不是要削弱市場經濟

8月30日，中共中央全面深化改革委員會第21次會議審議通過「關於强化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見」。中共總書記習近平強調，强化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，是完善社會主義市場經濟體制的內在要求。

據鳳凰網報導，對於中國促進共同富裕推出的一系列舉措，外媒存在一些誤讀與誤解。對此，武漢大學經濟發展研究中心教授成德寧表示，歸結起來，這些報導往往將共同富裕曲解為「中國要削弱市場經濟」。但實際上，中國促進共同富裕始終強調加强完善社會主義市場經濟體制。

成德寧表示，實際上，市場機制具有優化資源配置、激勵創新、提高經濟效率和發展質量、促進生產力發展的優勢，可以為實現共同富裕奠定物質基礎。實現共同富裕就像做蛋糕，既要「做大蛋糕」，也要「分好蛋糕」，「做大蛋糕」就必須要充分發揮市場機制的作用和優勢。

但他同強調，要看到的是，當市場在調節收入分配方面存在「失靈」現象時，就需要更好發揮政府的作用，通過反壟斷、反腐敗等手段，營造公平競爭的市場環境，創造機會公平；通過實施第二次、第三次收入分配、推進基本公共服務均等化等政策措施，减少財富和收入差距，紮實推進共同富裕。

成德寧指出，大陸近期推出的一系列反壟斷、反不正當競爭以及規範培訓機構的舉措，並不是否定市場經濟的行為，而是完善社會主義市場經濟體制、促進社會公平、推動高品質發展的具體舉措，這也是各國市場監管者通行的做法。