王毅：中美關係走向 現在球在美方一邊

據新華社報導，大陸國務委員兼外長王毅1日透過視訊會見正在天津進行中美氣候變化磋商的美國總統氣候問題特使柯瑞。王毅告訴柯瑞，中美氣候變化合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。他並說，「現在球在美方一邊」。

王毅表示，中美作為兩個大國，合作是唯一正確的選擇，也是國際社會的殷切期待。中美曾在雙邊領域以及氣候變化等重要國際和地區問題上開展了富有成果的對話合作，給兩國和兩國人民帶來實實在在的利益，也帶來一個重要啟示，即雙方應相互尊重、求同存異、互利共贏。

王毅指出，近年來，中美關係急轉直下、大幅滑坡，面臨嚴重困難，究其原因是美方對中國作出了重大戰略誤判。

他說，「解鈴還需繫鈴人」，現在球在美方一邊，美方應停止將中國視為威脅和對手，停止滿世界圍堵打壓中國；應重視並積極回應中方提出的「兩份清單」和「三條底線」，採取實際行動改善中美關係，「不能舊帳未了又添新帳」。

王毅強調，中美雙方應本著相互尊重、平等互利的原則開展雙邊、地區和全球層面的協調合作，不能只搞「單行道」。

王毅所稱的「兩份清單」和「三條底線」，是指美國副國務卿薛曼今年7月26日訪問天津時，王毅和大陸副外長謝鋒分別向薛曼提出當前北京處理中美關係的基本原則。

「兩份清單」，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。

「三條底線」為：一、美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度；二、美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程；三、美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。

王毅指出，中美氣候變化合作既符合雙方利益，也將造福全人類，有著廣闊發展前景。美方希氣候變化合作成為中美關係的「綠洲」，但如「綠洲」周圍都是「荒漠」，「綠洲」遲早會被沙化。中美氣候變化合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。

據新華社報導，柯瑞表示，美中合作對應對當前緊迫的氣候變化挑戰至關重要。美方願同中方相互尊重，加強溝通對話，共同提高雄心，體現雙方的領導力，為推動落實「巴黎協定」目標樹立典範，也為解決美中關係面臨的難題創造機遇。