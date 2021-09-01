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港支援反送中被捕者基金被查 港警要求繳交資料
香港警方國安處表示，現在正針對「612人道支援基金」涉嫌違反港版國安法或其他香港法例展開調查，並以該法第43條要求組織繳交有關資料。
「612人道支援基金」是2019年6月成立，旨在為香港反送中運動中受傷、被捕或有關人士，提供人道支援的基金，包括醫療、心理、精神，法律及其他有關援助。
不過，隨著近期香港多個組織宣布解散，「612人道支援基金」於2021年8月18日宣布將有序停止運作。
據港媒香港電台報導，港警表示，根據港版國安法第43條實施細則附表七，可以向高等法院原訟法庭申請「提交物料令」，要求有關人士提供與偵查危害國家安全罪行有關的資料。
香港警方並強調，違反港版國安法是極其嚴重罪行，以金錢或其他財物資助他人實施港版國安法下的罪行，同屬犯罪。任何人煽動、協助、教唆、 以金錢或其他財物資助他人干犯危害國家安全的罪行，可能觸犯法律，呼籲市民切勿以身試法。
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