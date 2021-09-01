阿富汗9月3日建新政府 北京：盼同恐怖組織徹底切割

阿富汗神學士表示，阿富汗將於9月3日宣布組建新政府。大陸外交部發言人汪文斌1日說，阿富汗歷史正在翻開新的一頁，也希望阿富汗順應本國人民的期望與國際社會期待，構建開放包容的政治架構，與穩健溫和的內外政策，同各種恐怖組織徹底切割。

據陸媒澎湃新聞報導，汪文斌1 日在大陸外交部例行記者會上說，阿富汗歷史正在翻開新的一頁，機遇與挑戰並存，困難與希望同在。飽經苦難的阿富汗人民正迎來國家和平與重建的新起點。

汪文斌並指，中方真誠希望阿富汗各方順應本國人民的迫切願望和國際社會的普遍期待，構建開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，同各種恐怖組織徹底切割，同世界各國特別是周邊國家友好相處。

他引述中共前領導人毛澤東的話說，「阿富汗是一個英雄的國家，歷史上從來沒有屈服過」。中阿兩國是友好國家，中國不想損害阿富汗，阿富汗也不想損害中國，兩國是相互支持的。

汪文斌指出，中方將一如既往奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，尊重阿富汗主權獨立和領土完整，不干涉阿富汗內政，繼續為阿富汗早日實現和平重建提供力所能及的幫助。