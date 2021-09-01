美氣候特使訪陸有氣候問題外意義？陸外交部回應

美國總統氣候問題特使柯瑞（John F. Kerry）於8月31日至9月3日訪陸，就中美氣候變化問題等交換意見，外界關注柯瑞訪陸是否有氣候領域之外的意義？大陸外交部1日對此表示，中美在一些問題上存在分歧，雙方應透過平等磋商妥善管控分歧，推動中美關係重新回到穩定發展的軌道。

美國之音報導，這是柯瑞四個多月來第二次訪陸，他試圖促使這兩個世界最大的溫室氣體排放國能在氣候變化問題上更緊密地合作。

澎湃新聞報導，有媒體問到，柯瑞的訪問在氣候變化領域外是否有潛在的意義？

對此，大陸外交部發言人汪文斌於1日記者會上表示，中美在一些問題上存在分歧，同時在氣候變化等廣泛領域擁有共同利益，雙方應該在相互尊重的基礎上保持對話溝通、開展互利合作，並透過平等磋商妥善管控分歧，推動中美關係重新回到穩定發展的軌道。