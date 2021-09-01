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香港前議員梁國雄等7人遭控非法集結遊行 重判11至16個月

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港7名民主派人士因參與未經警方批准的遊行，遭判重刑。（取自香港文匯網）
香港7名民主派人士因參與未經警方批准的遊行，遭判重刑。（取自香港文匯網）

香港文匯網報導，綽號「長毛」的香港立法會前議員梁國雄與其他六人，包括：陳皓桓、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森和吳文遠，因2019年10月20日「九龍非法集結遊行案」，1日上午在香港區域法院分別被判刑11至16個月。

報導稱，陳皓桓、梁國雄、何俊仁被判刑16個月；何秀蘭、黃浩銘判刑14個月；楊森判刑11個月；吳文遠判刑12個月。除黃浩銘外，6人刑期與早前其他涉及反送中案件刑期同期執行。

2019年10月20日九龍遊行是指香港反送中運動期間，在九龍尖沙咀舉行的一次遊行活動，民陣當時宣布至少35萬人參與。遊行期間，香港警察的水炮車曾向清真寺發射藍色水炮，引發極大的爭議。事後香港特區行政長官林鄭月娥、警務處處長盧偉聰等官員特別前往清真寺致歉。

香港警方事後大舉展開搜捕遊行參與者，目前已有多人遭判重刑。

香港 反送中 清真寺

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