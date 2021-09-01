調查：「一國兩制」指數仍低 言論自由評分大跌

香港智庫「民主思路」30日公布的新一輪「一國兩制」指數為5.6分，比半年前所得到5.48分稍高，其中香港市民的民意調查為3.62分，國際智庫的國際評價為7.58分。

「一國兩制」指數，是為研究香港市民及國際社會對「一國兩制」以及香港自由民主的評價，以供社會人士及決策者參考。指數涵蓋的12個範疇中，其中香港人對「言論自由」的評分明顯下跌，下降7.9%至3.61分。

港媒報導稱，研究人員認為，調查期間蘋果日報停刊丶多宗非法集結案判刑等事件導致評分下跌。

「民主思路」聯席召集人潘學智說，調查期間社會大眾目睹6月底到7月初《蘋果日報》被停刊的事件，以及有幾宗兩年前示威，關於非法集結的案件，這些都會影響到調查結果。

近6成不滿修改選舉制度

另外，該調查在問及香港人有關香港選舉制度對「一國兩制」的影響，59.7%受訪者認為有負面影響，21.5%的人認為有正面影響。

潘學智表示，有將近6成受訪者認為修改香港選舉制度，對於「一國兩制」有負面影響，但後續發展有待觀察。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華則向媒體表示，民調結果不令人意外，因為接下來要上場的選舉委員會界別分組選舉，有很多香港市民被剝奪投票權，民調反映出這是一場「假選舉」。

報告指出，雖然連串的政治爭議令港人於2021年上半年，對2047年後繼續實行「一國兩制」的支持度下跌，但經歷6.4個百分點降幅後，支持度仍高達67.7%。

另外，與支持度下跌同時發生的是，五個有利於繼續實行「一國兩制」的條件排名換位，包括「經濟維持繁榮穩定」上升6.3個百分點並超越「政制進一步民主化」，最新錄得57.9%。 「維護國家安全」同時上升5.4個百分點並達其記錄高位的20.5%。

有意移民人數增

該研究也針對港人是否要移民做調查，結果顯示 「無打算」移民的佔58.4%，而表示「有打算」移民的則佔32.9%。有意移民的香港人持續增加，較年初上升了0.2個百分點。

「有打算」移民海外的香港人，從2019年8月的24.1%成長至32.9％，「無打算」移民海外的港人則持續下降，從2019年8月的73.3%降至58.4%。

潘學智指出，隨著《港區國安法》實施，青年移民的欲望增加，但反之老一輩認為社會逐漸穩定，加上考慮到全球疫情肆虐，計劃移民的人數減少。

調查顯示，自稱為非建制派支持者，比其他派別受訪者更有計劃移民，該組別移民淨值為10%，其中民主派為4.9%，包括本土派在內的其他非建制派為24.8%。建制派支持者則為負83%。

報告稱，溫和派聲稱無信心而計劃移民，一方面可能是對中央政府及建制派不滿，另一方面亦可能是擔心非建制派破壞社會穩定。

此調查為智庫「民主思路」委托香港中文大學亞太研究所調查市民對言論自由丶獨立司法權等範疇的評分；研究所於6月21日至7月9日以電話訪問1001名18歲以上市民。

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