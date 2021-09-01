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香港歐洲商務協會：港府嚴格檢疫措施 恐迫企業外流
香港嚴格的隔離防疫措施已引起商界不滿。香港歐洲商務協會上個月去信香港特區行政長官林鄭月娥，指香港實行嚴厲的防疫隔離政策，威脅香港作為國際金融中心的地位，可能導致企業外流將部分業務遷往外地。
據香港星島日報報導，香港歐洲商務協會主席高飛接受英國廣播公司（BBC）訪問時指出，企業需要對未來有預判和規畫，不喜歡不確定性，現在香港的情況好像在一個黑箱之中。
高飛說，暫時無法估算港府防疫措施帶來的具體影響。他並認為，香港實施港版國安法，以及即將引入「反外國制裁法」，也是導致企業外流的原因之一。
香港歐洲商務協會過去兩年開始討論香港的角色和地位，包括在香港保留多少僱員、在可預期時間內，能否不受太大限制地往來亞洲不同地區等等。商會認為，若香港的嚴謹隔離政策沒有改變，企業須重新考慮將部分業務遷往外地。
對此，港府回覆，密切關注其他經濟體或國家如何應對和調整防疫政策。港府強調，必須根據實際情況和符合全體民眾的最佳利益，不能一概而論，香港需要達到更高的疫苗接種率，才能放寬防疫措施。
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