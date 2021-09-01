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香港職工盟訪民進黨 遭指控勾結台獨、難逃法網

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港職工會聯盟前主席吳敏兒曾率團訪問民進黨黨部，因此遭香港《大公報》指控勾結台獨勢力。（截圖自香港《大公報》官網）
香港職工會聯盟前主席吳敏兒曾率團訪問民進黨黨部，因此遭香港《大公報》指控勾結台獨勢力。（截圖自香港《大公報》官網）

香港職工會聯盟（簡稱「職工盟」）旗下的「香港言語治療師總工會」五名成員，遭控涉嫌「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪」，日前被香港警方國安處起訴。香港《大公報》1日報導，職工盟前主席吳敏兒曾率團訪問民進黨黨部，因此指控吳敏兒與職工盟「勾台獨、煽港獨」，將難逃法網。

根據職工盟臉書官網介紹，職工盟成立於1990年7月，目前擁有93個屬會，超過19萬名會員。

香港《大公報》1日在頭版報導稱，「黑暴期間，職工盟瘋狂成立新工會，多達37個『黃工會』用職工盟的會址作登記，並發起多場反中亂港活動，包括煽動癱瘓機場、發起所謂『三罷』（指罷工、罷課、罷市）等。」

報導稱，於2019年11月成立、以職工盟會址作登記的「香港酒店工會」，屬飲食及酒店業職工總會分會。該會主席兼職工盟副主席徐考澧，曾在招募會員的傳單印上有「光時」口號」（即「光復香港，時代革命」），散播「港獨。

香港《大公報》還指控香港酒店工會「公然勾結『台獨』勢力」。去年1月11日，該工會曾於臉書發文預告，徐考澧將跟隨職工盟成員來台訪問台灣政黨黨部。

報導表示，時任職工盟主席吳敏兒當時曾帶領多名職工盟及其屬會成員訪問民進黨總部，眾人還拉起寫有「光時」口號的「港獨」標語合照，照片並標註「薪火相傳」字眼，留下「兩獨」勾連罪證。

2019年9月成立，以職工盟作登記地址的「香港金融業職工總會」，也被《大公報》指控，其臉書文宣也有「港獨」口號，並曾參與聯署反對港版國安法，更曾公開呼籲美國落實制裁中國措施，以及中止香港特殊待遇等，「反中亂港」。

面對香港近期大動作展開「秋後算帳」，香港勞工處在回覆《大公報》查詢時表示，今年前七個月，香港已撤銷登記的職工會就有23個，撤銷登記原因包括自行解散和工會自行請求。

香港 港獨 港版國安法

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