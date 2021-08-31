美通緝中國毒梟懸賞1.4億 陸外交部：停止緝捕

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前宣布懸賞500萬美元（約新台幣1.4億元），通緝跨國運毒集團的首領中國籍張建。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（31）日表示，中方鄭重要求美方停止懸賞緝捕行為。

澎湃新聞報導，汪文斌表示，該案件是中美雙方2016年以來聯合偵辦，中方根據美方通報的有限線索展開大量工作，確認中國公民的身份，並向美方通報相關信息。經中美雙方聯合調查，此案所涉品種當時在中國並未列管，屬於普通化學品，中方曾多次要求美方提供相關中國公民涉嫌違反中國法律的證據，但美方迄今仍未提供。

汪文斌強調，中方認定跨國販毒必須重事實、重證據。美方在明知懸賞通緝難以實現的情況下，時隔三年，又懸賞緝捕相關中國公民，這將嚴重破壞中美禁毒合作的基礎，為下一步雙方合作製造障礙，由此帶來的後果應由美方承擔。中方鄭重要求美方停止懸賞緝捕行為。

汪文斌表示，中方高度重視中美禁毒合作，特別是關注美鴉片濫用危機。2019年5月1日，在中方芬太尼（fentanyl，人工合成的鴉片類止痛藥）問題並不突出的情況下，中方本著人道主義的立場，在全球範圍內率先宣布正式整類列管芬太尼物質，積極幫助美方應對鴉片濫用危機。

中方敦促美方尊重事實真相，立即撤銷公開懸賞通緝相關中國公民的行動，停止抹黑攻擊中方的行為，為雙方執法合作營造良好氛圍。

張建和多名美國、加拿大共犯早在2017年就被美國司法部起訴，他們被控自中國、加拿大非法販運類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）進美國。張建經營的集團在大陸至少四座實驗室製造芬太尼，透過網路向美國民眾兜售藥物，再利用郵寄或國際包裹運送服務交遞產品。自2013年1月以來，張建寄出數千件非法藥物包裹。