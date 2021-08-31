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美軍全數撤離 陸外交部：阿富汗歷史翻開新的一頁

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。美聯社
大陸外交部發言人汪文斌。美聯社

隨著美軍最後一架C-17運輸機於美東時間30日15時29分從喀布爾國際機場起飛，美國已完成從阿富汗撤軍，這也象徵自2001年「911事件」後，美軍在阿富汗近20年的戰爭正式結束。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，阿富汗得以擺脫外國軍事占領，阿富汗的歷史翻開了新的一頁。

在大陸外交部31日例行記者會上，針對美國在阿富汗將近20年的軍事存在已經結束，汪文斌表示，美軍撤出阿富汗表明，肆意對他國進行軍事干涉，將本國價值觀和社會制度強加於別國的政策，註定是行不通的，只會以失敗收場。

汪文斌說，「阿富汗得以擺脫外國的軍事占領，阿富汗人民迎來國家和平與重建的新起點，阿富汗的歷史翻開了新的一頁。」

他強調，中方始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，堅持不干涉阿富汗內政，奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。

但汪文斌同時強調，阿富汗的歷史和現實都表明，實現和平穩定和經濟發展需要建立開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，並與一切恐怖組織徹底劃清界限。

汪文斌表示，中方將繼續同阿富汗各方和國際社會保持密切溝通協調，為阿富汗恢復和平、重建經濟，為打擊包括「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動，被北京視為疆獨組織）在內的一切恐怖組織，以及阿富汗融入國際社會提供中國力所能及的支持與幫助。

打擊在阿富汗境內的疆獨勢力，一直是中國大陸對阿富汗局勢的關注重點。

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