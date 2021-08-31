中國大陸文旅部：絕不為失德人員提供舞台

中國大陸文旅部日前下發文件強調，絕不為違法違規、失德失範人員提供舞台和平台。並強調將「時刻督促提醒文藝工作者敬畏紀律規矩、嚴守道德底線，做到德藝兼修」。

中國文旅部在微信公眾號發文指，針對當前文娛領域出現的違法違規、失德失範現象，該部門要求文娛領域學習法律法規，提高法律意識；學習規章制度，築牢思想防線。文旅部將組織學習關於治理天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題的文件。

文旅部還要求文娛領域加強學習教育，學習中共總書記習近平關於文藝工作的系列重要論述，「深刻認識文藝事業是黨和人民的重要事業，文藝戰線是黨和人民的重要戰線。」

文旅部還要求創作推廣把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一的優秀文藝作品，積極選樹「德藝雙馨」的優秀文藝工作者。

在加強規範管理方面，文旅部要求規範演職人員商業行為；決不為違法違規、失德失範人員提供舞台和平；加強違法違規、失德失範行為的風險監測研判。