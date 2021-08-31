北京規定：小學上課不早於8時20分 學生每天運動1小時

「香港831事件...何時才能真相大白？」2019年香港爆發反送中運動，其中震驚全港的「831太子站襲擊事件」也在今日屆滿兩周年。當天晚上，多名防暴警員與速龍小隊衝進太子站一輛列車中，以搜捕反送中抗爭者為名「無差別攻擊市民」，包括毆打群眾、噴灑胡椒水等影像，仍讓許多香港市民歷歷在目。該起事件造成最少10人受傷、69人被逮捕、亦已有8人被刑事起訴。事發至今兩週年，並沒有警察或相關單位給出合理說法，也沒有人需要為此事負責，是否有人死亡的消息依然撲索迷離，真相如今有可能還原嗎？

2021-08-31 12:16