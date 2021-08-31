整頓藝人後續 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」

在連續一周大力整頓劣跡藝人後，大陸國務院發展研究中心宏觀部研究員江宇接受中共中紀委機關報《中國紀檢監察報》專訪時指出，平台資本、明星到「飯圈」文化構成完整資本利益鏈，塑造的畸形消費形態。他認為，「飯圈文化」既不符合社會主義核心價值觀，也不符合中國優秀傳統文化，更不利於青少年健康成長，應整治「資本無序擴張亂象」。

《中國紀檢監察報》報導，江宇稱，流量明星和「飯圈」的產生與中國文化產業的發展是相伴的。改革開放以來，在市場經濟的推動下，中國文化娛樂產業迅速發展。據國務院新聞辦公室8月27日發布的消息，2019年文化及相關產業增加值達人民幣4兆4,363億元，佔GDP比重達到4.5%。

但他也指出，資本天生具有逐利性，文化娛樂產業發展同時也產生問題。近期部分流量明星負面新聞頻出，「與其個人素質不高、法治意識淡漠、喪失節操密切相關」，但也與到娛樂界不正常行業生態有很大關係。

「歸根到底是資本逐利的結果」。江宇提到，資本通過抓住粉絲非理性心理和需求，製造出各種「巨星」、「頂流」，通過「粉絲消費」、「應援集資」等來牟取暴利，明明是違背文藝規律和人民根本利益的事情，卻在資本推動下大行其道。

江宇分析，在資本快速擴張影響下，大陸娛樂圈出現了過度商業化、資本化傾向。平台資本、流量明星、「飯圈」文化在資本主導下形成完整利益鏈。

在利益鏈中，平台資本是主導力量，流量明星被資本選中在前台表演，誘導粉絲消費；「飯圈」文化則是資本利用自己掌握的經濟力量創造出來的消費文化，通過影響社會特別是操控青少年的消費習慣，攫取經濟利益，甚至影響社會思想文化氛圍。

江宇提到，「飯圈」文化帶來的亂象，塑造的畸形消費形態，它既不符合社會主義核心價值觀，也不符合中國優秀傳統文化，更不利於青少年健康成長。他認為，整治資本無序擴張亂象，是對「以人民為中心」立場的堅守。

江宇表示，文藝絕不是單純的唱歌跳舞、吹拉彈唱，「而是思想文化和意識形態工作的重要陣地，是上層建築的重要組成部分，是黨的一項極端重要的工作」。

江宇表示，資本無序擴張不止表現在娛樂圈，平台壟斷、教育課外培訓負擔過重等問題，實質也是資本逐利最大化所導致。

他提到，中共十八大以來，多次強調「房子是用來住的，不是用來炒的」、「把公益性寫在醫療衛生事業的旗幟上」、「文藝不能當市場的奴隸」、「讓金融回歸服務實體經濟本源」等，就是要在這些領域限制資本過度擴張，引導其健康發展。「發揮資本積極作用又堅決防止資本無序擴張，是中國制度的獨特優勢」。