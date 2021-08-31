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直播／今增3本土病例集中雙北 另添1境外、1死

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中國新增37例確診 都是境外移入

中央社 / 台北31日電

中國官方上午通報，新增37例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都屬境外移入病例，而已連續第3天未傳本土疫情。

據中國國家衛生健康委員會官網，30日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例37例，均為境外移入病例（雲南22例，上海4例，廣東4例，福建2例，四川2例，北京1例，天津1例，山東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。

截至30日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1098例，累計治癒出院8萬9145例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬4879例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者116萬2974人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬1906人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2110例，其中212人病亡；澳門特區累計63例，60例已出院。

上海 新疆 自治區

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