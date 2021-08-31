中國新增37例確診 都是境外移入
中國官方上午通報，新增37例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都屬境外移入病例，而已連續第3天未傳本土疫情。
據中國國家衛生健康委員會官網，30日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例37例，均為境外移入病例（雲南22例，上海4例，廣東4例，福建2例，四川2例，北京1例，天津1例，山東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。
截至30日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1098例，累計治癒出院8萬9145例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬4879例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者116萬2974人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬1906人。
港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2110例，其中212人病亡；澳門特區累計63例，60例已出院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言