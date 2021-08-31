【專家之眼】劣跡「億人」：趙薇、馬雲與習近平

據傳因為辱華，中國藝人趙薇在視頻平台的作品一夕之間全部下架，其微博超話也遭到關閉，究竟現在她人在哪裡，在法國或在北京，也無從證實。一時之間，趙薇成了一個謎，這就是中國，永遠不讓你知道究竟發生了什麼事情的一個國家。

很多人一定想知道，究竟趙薇做了什麼事，被北京當局列為「劣跡藝人」？所謂她的穿著日本軍旗、起用台獨藝人戴立忍、擾亂股市、她的德不配位等等，造成了她今天的被消失，然而，是嗎？

要理解今天發生在每一個中國人身上所發生的事情，例如趙薇，一定要知道中國當前的政治體制。中國當前的政治體制，是所謂具有中國特色的社會主義，這樣的政治體制有一個特色，那就是特別脆弱，表面上風平浪靜，實際則暗潮洶湧，領導人隨時可能下台，例如華國鋒、趙紫陽都是顯例。

因此，為了讓中共總書記的繼承起到一定的穩定性，鄧小平等中共元老在憲法上做了一個決定，那就是最高領導的任期制，最長兩任，也就是10年，這樣的一個做法，非常有利於中共政權的穩定性，在這樣一個最高原則之下，每個共產黨員都有機會成為中國領導人，因此，也就樂於維護既有的體制。

然而，這樣的一個非常聰明的安排，卻在2018年遭到了破壞，中國憲法取消國家主席「連續任職不得超過兩屆」的限制，這一新規定，等於宣告習近平在2022年之後的總書記任期，在9200萬黨員當中僅具備合法性(legality)，而不具備正當性（legitimacy)。一個政權一旦在內部喪失其正當性，就特別容易出現政變、叛變等等情形，就像華國鋒、趙紫陽。有鑑於此，習近平必須防範所有可能的風險。

權力鬥爭，是中共這個體制之下永恆的運動規律，時時刻刻都在發生，差別只在於緊張程度有別。現在正處於緊張時刻，尤其中共二十大即將在明年下半年舉行，總書記、軍委主席、重要人事任命也將被一一確定，換言之，習近平只剩下一年的時間「收攬民心」，然而，他的對手們當然不可能束手就縛。於是，趙薇這類的人，自然成為權力鬥爭之下的犧牲品。

趙薇與阿里巴巴集團的董事長馬雲關係匪淺，而且趙薇還是阿里巴巴影業的第二大股東，兩人顯然不只是朋友而已，還是事業上的夥伴。馬雲曾對六四做出評價，他說：「鄧小平在『六四』當中，他作為國家最高的決策者，他要穩定，他必須要做這些殘酷的決定。這不是一個完美的決定，但這是一個最正確的決定」，馬雲在推崇鄧小平的同時，等於否定了習仲勳，這讓習仲勳的兒子相當不高興。

此外，馬雲去年10月公開抨擊中國金融監管體制，等於直接批評習近平，這就導致馬雲的螞蟻集團上市被推遲、阿里巴巴集團被以違反「反壟斷法」為由，罰款128億人民幣；此外，馬雲和上海幫之間諱莫如深的政商關係，更是馬雲遭到整肅的根本原因。馬雲都遭到整肅，與馬雲關係密切的趙薇，也就順勢成了劣跡藝人。

然而，中共近來加大對藝人的「追殺」，除了政治原因之外，還有其他考慮，那就是要收緊言論口袋，製造肅殺氣氛，還要落實三次分配：中國女星鄭爽因逃漏稅收到天價罰單2.99億人民幣，趙薇的罰單相信也不會太少，其他逃漏稅的藝人相信也要參與三次分配；此外，還要藉此塑造整個社會的泛道德化氣氛，唯道德是論，以便讓中國人之間互相攻擊、彼此不信任，就只能信共產黨，例如鄭爽找人代孕並棄養自己小孩的行為遭到中國網民的圍剿。

泛道德化的用意是隨時可以轉移矛盾，畢竟，道德是個無底洞，沒有人可以填得滿。在道德面前，每一個人都有瑕疵，但並非人人受審。