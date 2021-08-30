習近平：要加強反壟斷、反不正當競爭監管力度

中共中央總書記習近平8月30日下午主持召開中央全面深化改革委員會第二十一次會議，審議通過「關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見」，會議強調要加強反壟斷反不正當競爭監管力度。

新華社報導，習近平在主持會議時強調，強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，是完善社會主義市場經濟體制的內在要求。要從構建新發展格局、推動高品質發展、促進共同富裕的戰略高度出發，促進形成公平競爭的市場環境，為各類市場主體特別是中小企業創造廣闊的發展空間，更好保護消費者權益。

會議指出，「黨的十八大以來，我們圍繞反壟斷、反不正當競爭，作出一系列重大決策部署，完善公平競爭制度，改革市場監管體制，加強反壟斷監管，推進高標準市場體系建設，推動形成統一開放、競爭有序的市場體系。針對一些平台企業存在野蠻生長、無序擴張等突出問題，我們加大反壟斷監管力度，依法查處有關平臺企業壟斷和不正當競爭行為，防止資本無序擴張初見成效，市場公平競爭秩序穩步向好」。

會議強調，要統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，堅持監管規範和促進發展兩手並重、兩手都要硬，明確規則，劃出底線，設置好「紅綠燈」，引導督促企業服從黨的領導，服從和服務於經濟社會發展大局，鼓勵支援企業在促進科技進步、繁榮市場經濟、便利人民生活、參與國際競爭中發揮積極作用。要加快健全市場准入制度、公平競爭審查機制、數字經濟公平競爭監管制度、預防和制止濫用行政權力排除限制競爭制度等。

要堅持「兩個毫不動搖」，推動形成大中小企業良性互動、協同發展良好格局。要堅定不移推進高水準對外開放，保護產權和知識產權，增強政策透明度和可預期性。要加強競爭法律制度和政策宣傳培訓，強化企業公平競爭意識，引導全社會形成崇尚、保護和促進公平競爭的市場環境。

要加快建立全方位、多層次、立體化監管體系，實現事前事中事後全鏈條全領域監管，堵塞監管漏洞，提高監管效能。要加大監管執法力度，加強平台經濟、科技創新、資訊安全、民生保障等重點領域執法司法。要完善反壟斷體制機制，充實反壟斷監管力量。

會議還審議「關於改革完善體制機制加強戰略和應急物資儲備安全管理的若干意見」、「關於深入打好污染防治攻堅戰的意見」、「關於更加有效發揮統計監督職能作用的意見」。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李克強、王滬甯、韓正，與中央全面深化改革委員會委員出席會議，中央和國家機關有關部門負責同志列席會議。