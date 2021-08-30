陸媒：美對陸發動顏色革命 陸進行大型政治變革

隸屬於共青團中央的官媒中國青年報，今天發出「冰點時評」指，中國大陸正在進行一場大型政治變革。文章稱，美國正通過「中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」。一場深刻的社會變革已經開始，不僅資本圈，也不僅娛樂圈，不僅要摧枯拉朽，而且要刮骨療傷。

這篇題為「每毎人都能感受到，一場深刻的變革正在進行」的文章稱，中國娛樂圈一直都不缺臭氣熏天的猛料，前不久相繼爆出吳亦凡、霍尊的亂象以及張哲瀚到日本靖國神社拜鬼之事，近日又爆出湖南衛視主持人錢楓涉嫌強姦她人一事，總讓人感覺中國娛樂圈已經爛透了。如果再不整治，不僅娛樂圈爛透了，整個文化圈、文藝圈、演藝圈、影視圈也都爛透了。

這兩天，風暴再起，直擊娛樂圈亂象，中共中央網信辦重拳整治「飯圈」，大陸國家稅務總局處罰鄭爽偷逃稅2.99億元人民幣，各大平台下架趙薇、高曉松，這次對娛樂圈的重擊意味著什麼？

文章強調，從螞蟻上市被叫停，到整頓經濟秩序、反壟斷，到阿里被罰182億元和滴滴被查，到北京隆重紀念建黨100周年，提出走共同富裕道路，以及最近對娛樂圈亂象的一系列整治動作，顯示中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命。

文章稱，這是一次從資本集團向人民群眾的回歸，這是一次以資本為中心向以人民為中心的變革。因此，這是一場政治變革，人民正在重新成為這場變革的主體，所有阻擋這場以人民為中心變革的都將被拋棄。這場深刻的變革也是一次回歸，向著中國共產黨的初心回歸，向著以人民為中心回歸，向著社會主義本質回歸。

文章說，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地。因此需要治理一切文化亂象，建設鮮活、健康、陽剛、強悍、以人民為本的文化，需要打擊資本市場上大資本操縱、平台壟斷通吃、劣幣驅逐良幣的亂象，引導資金流向實體企業、流向高科技企業、流向製造業，當前正在進行的從治理培訓機構、學區房開始的治理教育亂象，讓教育真正回歸平民化、公平性，使普通人有向上流動的空間，未來還要治理高房價、高醫療費，徹底剷平教育、醫療、住房三座大山。

此外，需要切實解決富者愈富、貧者愈貧的收入差距越來越大的問題，共同富裕是要讓普通勞動者在社會財富分配中能夠獲得更多收入。這次變革將給社會帶來一系列新的氣象。

文章還稱，當前中國面臨著越來越嚴峻複雜的國際環境，美國正在對中國實施越來越嚴厲的軍事威脅、經濟及科技封鎖、金融打擊、政治及外交圍剿，正在對中國發動生物戰、網路戰、輿論戰、太空戰，力度越來越大地通過「中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」。「當前中國正在發生的這場深刻變革，正是為了應對當前嚴峻而復雜的國際形勢，正是為了應對美國已經開始對中國發動的野蠻而兇猛的攻擊。」