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Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

新冠病毒變異毒株Delta的肆虐，正在給某些國家製造業的生產能力造成巨大影響。由於這些製造業的出口對象主要是歐美國家，這也給歐美國家帶來了巨大的供需壓力。尤其是今年的年末商戰，歐美企業恐怕很難再像往年那樣確保大量的低成本商品得到供應。一些企業表示，他們又在考慮把工廠搬回中國。

綜合外電報導，以越南為例，其新冠疫苗第二針的接種率不到3%，在過去6周，由德爾塔毒株導致的新冠病毒感染呈大爆發。越南政府解釋說：「新冠病毒的傳播速度非常快，以至於無法追蹤感染路徑。」

越南政府對其國內所有的工廠下達了最新指令，要求它們要麼暫時關閉，要麼大幅減少上班的員工。越南政府的這一指令讓阿迪達斯、卡駱馳、史蒂夫·馬登等嚴重依賴越南生產線的歐美品牌陷入了困境。

特別是對於美國而言，越南是僅次於中國的最大鞋服類商品來源國，越南出口到美國的鞋類占美國鞋類商品進口總量的30%以上。耐克、GAP等80多家鞋服類企業今年8月中旬曾給美國總統拜登寫信，要求美國政府加強對越南無償提供新冠疫苗的速度。在這封信裡，這些鞋服類企業表示：「越南鞋服類產業的健全性直接影響著我們國家的產業健全性。」

美國白宮沒有對這封信發表評論。不過，一名美國政府的知情人士透露說，7月初以後，美國政府向越南提供了500萬份的新冠疫苗。

據阿迪達透露，該公司在越南的工廠有一大半從今年7月中旬就陷入了生產停滯狀態，據悉，該公司28%的產品都來自越南工廠，受此影響，該公司今年下半年6億美元的銷售額恐怕難以達成。

據了解，越南政府為了維持生產，對越南所有生產都採取了嚴格的防疫措施。在感染率極高的一部分地區，為了防止病毒的擴散，越南政府要求工廠員工在工廠的時候必須遵守防疫指南。

在亞洲各國中，越南的新冠病毒疫苗接種工作開展的相對較晚，進展也一直很慢。該國政府表示，其原因是之前認為已經有效控制了疫情的傳播，而當德爾塔毒株襲來時，全國上下都缺少緊迫性。根據英國牛津大學的統計顯示，目前，大約只有16%的越南人接種完了新冠疫苗的第一針，接種的疫苗種類也很雜亂，既有英國阿斯利康、美國莫德納疫苗，也有來自俄羅斯等國的疫苗。

美國賓夕法尼亞大學防疫學專家馬修·波尼經常到越南實地調研當地的疫情情況。在接受採訪時，馬修表示：「越南政府在A計畫開展的非常順利的時候，沒有對B計畫投入更多的精力。不過，我們也必須承認，出現傳染性比之前毒株強的德爾塔毒株，這是誰都沒法預料的。它的出現讓科學家們大吃一驚。」

受中美貿易摩擦的影響，一些歐美企業把工廠從中國轉移到了越南，但現在又遭遇了來自疫情的巨大影響。美國鞋業製造商渥弗林(WOLVERINE)的大部分產品都是在越南生產的，現在，該公司在越南的工廠全部都關閉了，給生產造成了巨大影響。

該公司CEO表示，受越南疫情形勢的影響，供應鏈處於極端不穩定的狀態。為了降低風險，已經又把部分生產轉移回了中國。

越南 新冠疫苗 疫情

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