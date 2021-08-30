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中國祝融號登陸百日公布最新火星影像

中央社 / 台北30日電

中國「祝融號」火星車登陸火星至今滿100天，中國國家航天局今天在官網公布最新影像，圖中火星車行駛軌跡清晰。中國國家航天局並表示，祝融號正持續向火星南部的古海陸交界地帶行駛。

中國國家航天局官網新聞稿指出，截至8月30日，祝融號向著陸點以南方向累計行駛1064公尺。目前，火星車狀態良好、能源充足，將繼續按照「七日一週期，一日一規劃，每日有探測」的探測模式，向南部的古海陸交界地帶行駛，以獲取更豐富的科學探測資料。

新聞稿表示，環繞器在軌運行403天，距地球約3.92億公里，於8月24日使用高解析度相機對著陸區域成像，獲取了1公尺解析度影像，圖像中祝融號行駛軌跡清晰。

新聞稿也提到，目前，地球－火星距離逐漸趨於最遠（約3.95億公里），9月中下旬，地球、火星將運行至太陽的兩側，三者近乎處於一條直線，探測器將進入日凌階段。

新聞稿表示，日凌期間，受太陽電磁輻射干擾的影響將使通訊中斷，環繞器和火星車將轉入安全模式，停止探測工作。日凌結束後，環繞器將擇機進入遙感使命軌道，開展火星全球遙感探測，同時兼顧火星車拓展任務階段的中繼通訊。

搭載祝融號的「天問一號」探測器於今年5月15日成功著陸火星，使中國成為繼美國之後第二個實現發射探測器在火星著陸的國家。

火星 中火

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