陸政法委：處理處分地方政法單位「一把手」1258人

中共中央政法委今天就大陸政法隊伍教育整頓情況舉行記者會指，自2月底以來，歷經5個月，大陸第一批政法隊伍教育整頓及「回頭看」在市縣兩級集中開展，270萬名政法幹警參加；處理處分市縣兩級政法單位班子成員10326人，包括政法單位一把手1258人。

據環球網報導，截至7月31日，大陸運用監督執紀四種形態處理處分違紀違法政法幹警17萬8431人；1萬9847名幹警主動投案；立案審查調查4萬9163人，採取留置措施2875人，移送司法機關1562人。

從四種形態看，運用第一種形態（談話提醒、批評教育、責令檢查、通報批評、誡勉談話等）處理148076人，佔被處理處分總人數的83%；運用第二種形態（警告記過、嚴重警告記大過、停職免職等）處理24904人，佔比14%；運用第三種形態（撤職、留黨察看、降級、開除黨籍等）處理3466人，佔比1.9%；運用第四種形態（移送司法機關、判處刑罰等）處理1985人，佔比1.1%。

從職級分佈看，處理處分廳局級幹部195人，佔處理處分總人數的0.1%；縣處級幹部11659人，佔比6.5%；鄉科級91163人，佔比51.1%；鄉科級以下75414人，佔比42.3%。處理處分廳局級幹部佔參與教育整頓的廳局級幹部人數的3%，低於縣處級6.3%、鄉科級及以下5%的佔比。

全大陸處理處分市縣兩級政法單位班子成員10326人（包括政法單位一把手1258人），其中嚴重違紀違法的有413人，佔比4%，高於普通幹警嚴重違紀違法2.7%的佔比。

報導指，這些違紀違法的政法領導幹部往往是司法腐敗、政治腐敗與經濟腐敗交織。有54%存在違規干預執法司法問題，執法司法人員權力相對集中，自由裁量權較大，違規過問插手案件成為影響執法司法公正的突出問題。

有47%存在違規選人用人問題。有53%存在違規參與營利性活動，政法機關與市場經濟會發生直接聯繫，一些特種行業需要行政許可，政法幹警違規從事營利活動，不僅損害職務廉潔性，也嚴重破壞營商環境。

全大陸共查處鄉科級幹警嚴重違紀違法問題4960件，其中人情案、關係案佔比超過70%，同一案件涉及多名政法幹警相互勾結、被處理處分的佔43%。

截至7月31日，全大陸排查認定頑瘴痼疾問題66.4萬件，已整改63.6萬件，基本實現市縣兩級政法機關頑瘴痼疾清倉見底，解決了一大批執法不公正、司法不廉潔、遇事不擔當問題，為常治長效奠定了堅實基礎。

共排查認定違反防止干預司法三個規定問題10.4萬件，處理處分幹警8.3萬人。認定有案不立、壓案不查、有罪不究等問題43.6萬件，完成整改98.9%。

全面篩查20世紀90年代以來減假暫案件1524萬件，核實認定問題案件8.7萬件，已依規依法糾正7.2萬件。認定離任法官檢察官違規從事律師職業、充當司法掮客2145人。