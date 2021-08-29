王毅與布林肯通電話 指美不應搞雙重標準或選擇性打恐

大陸國務委員兼外長王毅29日表示，阿富汗戰爭並未實現清除阿境內恐怖勢力的目標，美國北約倉促撤軍很可能給各類踞阿恐怖組織捲土重來提供可乘之機，美方應在尊重阿主權獨立前提下，拿出實際行動，助阿制恐止暴，「而不應搞雙重標準或選擇性打恐。」

央視新聞報導，王毅29日應約與美國國務卿布林肯通電話，就阿富汗局勢及中美關係等交換意見。布林肯表示，在美國從阿富汗撤軍撤僑即將結束的關鍵時刻，美國認為聯合國安理會應對外發出明確、統一的聲音，表明國際社會期待神學士確保外國公民安全撤離，確保阿人民獲得人道主義援助，確保阿領土不能成為恐怖襲擊策源地，不能成為恐怖主義避風港。

王毅表示，阿富汗國內情勢已發生根本性變化，各方有必要與神學士進行接觸，積極引導。美國尤其需與國際社會一道向阿提供急需的經濟、民生、人道援助，幫助阿新政權架構維持政府機構正常運行，維護社會治安穩定，遏制貨幣貶值和物價上漲，盡快走上和平重建道路。

王毅說，事實再次證明，阿富汗戰爭並未實現清除阿富汗境內恐怖勢力的目標，美北約倉促撤軍很可能給各類踞阿恐怖組織捲土重來提供可乘之機。美方應在尊重阿主權獨立前提下，拿出實際行動，助阿制恐止暴，「而不應搞雙重標準或選擇性打恐。」

王毅指出，美方對阿富汗當前亂局的成因是清楚的。聯合國安理會如果要採取任何行動，都應有助於緩和而不是激化矛盾，有助於阿局勢平穩過渡而不是重陷動亂。

至於中美關係，王毅表示，「對話比對抗好，合作比衝突好。」中方將根據美國對華態度考慮如何與美方進行接觸。「如果美方也希望中美關係重回正軌，就不要再一味抹黑攻擊中國，損害中國主權、安全和發展利益，美方應認真對待中方提出的兩份清單和三條底線。」