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多國國會挺立陶宛 陸使館批：某些人揣著明白裝糊塗

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯。 路透
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯。 路透

針對美、英、捷克、荷蘭等國的國會外交委員會主席日前發表共同聲明，譴責中國大陸干預立陶宛內政，並呼籲各國全面支持立陶宛。中國大陸駐立陶宛大使館發布聲明，強調「一個中國原則」，還批「某些人揣著明白裝糊塗，對立方錯誤行徑避重就輕，居心何在？」

據中國大陸駐立陶宛大使館28日在官網發表發言人談話稱，一個中國原則是公認的國際關係準則，以及國際社會普遍共識，是中國同立陶宛等建交國家及國際組織發展雙邊關係的政治基礎，相關國家與中國締結外交關係時，在建交公報中，對此已作出莊嚴的承諾。

談話說，立陶宛政府宣布允許以台灣名義設立代表處，公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，中國政府對此表示堅決反對。談話還批「某些人揣著明白裝糊塗，對立方錯誤行徑避重就輕，對中國維護國家主權的正義之舉卻橫加指責，說三道四。這種公然違反國際關係準則的錯誤行徑，居心何在？」

談話並稱，「台灣問題事關中國的核心利益和民族感情」，敦促立陶宛在涉台問題上遵守國際公理公義，以及其政府與中國政府建交公報關於遵守一個中國原則的承諾，多做有益於促進中立兩國及兩國人民福祉的事情，謹言慎行，不要煽風點火，發表不負責任的誤導性言論，向台灣分裂勢力發出錯誤信號。

立陶宛 大使館

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