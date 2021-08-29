陸衛健委：支持在包括美國在內的多地開展溯源研究

大陸國家衛健委副主任曾益新就美國情報部門發布新冠病毒溯源調查摘要接受陸媒專訪，曾益新表示，由美國的情報部門、而不是專業醫學機構來發布溯源調查報告，這本身就很具諷刺意味，是誰在將溯源問題政治化也就一目了然。他並指，新冠病毒溯源是一個科學問題，中方從疫情發生以來一直支持科學開展新冠病毒溯源，但反對將溯源工作政治化，反對將溯源工作作為「甩鍋」工具。

據央視新聞，曾益新指，中方秉持公開、透明、科學、合作的原則，全力支持開展科學溯源研究。2020年7月與世衛組織先遣來華專家共同商定制定了工作任務書（TOR），今年年初接待世衛組織國際專家組正式來華開展病毒溯源全球研究中國部分的工作，並嚴格按照TOR開展溯源相關研究。

他表示，衛健委和地方政府一起盡全力組織協調，完全滿足世衛組織專家參訪要求，去了所有他們想去的單位，包括金銀潭醫院、華南海鮮市場、武漢病毒研究所等9家單位；會見了所有他們想見的人，包括醫務人員、實驗室人員、科研人員、市場管理人員和商戶、社區居民、康復患者、罹難者家屬等。

此外，中方專家與世衛組織專家共同開展研究、共同起草報告、共同發布研究結論，最終確定了病毒出現途徑的幾種可能性：人畜共患病直接溢出是「可能到比較可能」；通過中間宿主引入是「比較可能到非常可能」；通過冷鏈傳入是可能的；實驗室引入是「極不可能」，並於今年3月正式發布聯合研究報告，受到全球科學界高度肯定。為做好下一階段溯源工作，中方專家7月還向世衛組織專家提交了工作建議。

曾益新強調，新冠病毒溯源是一個複雜的科學問題，應該也只能由全球科學家合作開展研究。希望美方能夠意識到病毒才是人類共同的敵人，真正地將新冠病毒溯源作為一個科學問題來對待，鼓勵各國科學家通力合作，支持科學家在包括美國在內的全球多國多地深入開展溯源研究。