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中共中央民族工作會議舉行 習近平：防範民族領域風險

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共總書記習近平。圖／新華社
中共總書記習近平。圖／新華社

中共中央民族工作會議8月27日至28日在北京召開。中共總書記習近平表示，要以鑄牢中華民族共同體意識為主線，構築中華民族共有精神家園，促進各民族交往交流交融，防範化解民族領域風險隱患。

據新華社報導，這項工作會議由李克強主持會議。栗戰書、王滬甯、趙樂際、韓正出席會議。汪洋作總結講話。

習近平強調，要堅決防範民族領域重大風險隱患。要守住意識形態陣地，積極穩妥處理涉民族因素的意識形態問題，持續肅清民族分裂、宗教極端思想流毒。要加強國際反恐合作，做好重點國家和地區、國際組織、海外少數民族華僑華人群體等的工作。

習近平說，只有鑄牢中華民族共同體意識，構建起維護國家統一和民族團結的堅固思想長城，各民族共同維護好國家安全和社會穩定，才能有效抵禦各種極端、分裂思想的滲透顛覆。

習近平又說，只有鑄牢中華民族共同體意識，才能有效應對實現中華民族偉大復興過程中民族領域可能發生的風險挑戰，才能為黨和國家興旺發達、長治久安提供重要思想保證。

習近平並表示，大漢族主義和地方民族主義都不利於中華民族共同體建設。要正確把握中華文化和各民族文化的關係，各民族優秀傳統文化都是中華文化的組成部分。但他又說，「中華文化是主幹，各民族文化是枝葉，根深幹壯才能枝繁葉茂」。

他在會中還提出中共百年的民族工作共「十二條」，其中強調，必須從中華民族偉大復興戰略高度把握新時代黨的民族工作的歷史方位；必須堅決維護國家主權、安全、發展利益，教育引導各民族繼承和發揚愛國主義傳統，自覺維護祖國統一、國家安全、社會穩定。

習近平

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