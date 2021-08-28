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美軍艦艇航經台海 解放軍同步實施聯合對海突擊訓練

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美軍艦艇27日航經台灣海峽時，解放軍東部戰區多軍種力量同日也在東海海空域實施聯合警巡，並開展聯合對海突擊等訓練，雙方針鋒相對，較勁意味十足。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）
美軍艦艇27日航經台灣海峽時，解放軍東部戰區多軍種力量同日也在東海海空域實施聯合警巡，並開展聯合對海突擊等訓練，雙方針鋒相對，較勁意味十足。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

美國海軍勃克級驅逐艦紀德號（USSS Kidd DDG-100）和海岸防衛隊門羅號（Cutter Munro）巡邏艦27日航經台灣海峽解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，中國人民解放軍東部戰區當日也在東海當面海空域實施聯合警巡，並開展聯合對海突擊等科目訓練。雙方針鋒相對，較勁意味十足。

針對美軍艦艇再度航經台灣海峽，大陸國防部28日上午以發言人譚克非名義發表新聞稿表達堅決反對和強烈譴責。新聞稿並指出，美方頻頻實施類似挑釁行徑，性質十分惡劣，充分說明美國是台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者。

解放軍東部戰區隨後也以新聞發言人施毅名義發布新聞稿。施毅表示，8月27日，中國人民解放軍東部戰區出動作戰艦艇、殲轟機、殲擊機等多軍種力量，在東海當面海空域實施聯合警巡，並開展聯合對海突擊等科目訓練。

施毅稱，有關行動旨在提高戰區部隊一體化聯合作戰能力。戰區將根據周邊局勢和維護國家主權安全的需要常態組織。

譚克非也強調，中國軍隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

解放軍 台海 台灣海峽

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