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美軍艦艇航經台海 陸國防部：挑釁行徑 性質十分惡劣
美國海軍勃克級驅逐艦紀德號（USSS Kidd DDG-100）和海岸防衛隊門羅號（Cutter Munro）巡邏艦27日航經台灣海峽，大陸國防部28日上午以發言人譚克非名義發表新聞稿表達堅決反對和強烈譴責。
新聞稿並指出，美方頻頻實施類似挑釁行徑，性質十分惡劣，充分說明美國是台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者。
美國海軍官網發布的新聞稿指出，美軍紀德號導彈驅逐艦及海岸防衛隊的門羅號巡邏艦，是在符合國際法的規範下通過國際水域，兩艘船艦合法航經台灣海峽，表明美國對自由開放印太地區的承諾。
這也是美軍艦艇在拜登政府任內第八度通過台灣海峽。對此，大陸國防部28日上午發布的新聞稿表示，中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦行動全程跟監警戒。
譚克非在新聞稿中並重申，「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。」
譚克非說，「我們要求美方認清形勢、停止挑釁，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要為中美兩國兩軍關係製造障礙，破壞台海地區和平穩定。中國軍隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。」
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