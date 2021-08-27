快訊

拜登又搞砸？待撤離者名冊交神學士 挨轟「殺人清單」

接受BNT印復必泰 柯文哲：死了8百多人才發現沒衣服穿

台日兩執政黨首對談 北京：已嚴正向日方交涉

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
民進黨今天上午與日本自由民主黨舉行「外交．防衛政策意見交流會」。圖／民進黨提供
民進黨今天上午與日本自由民主黨舉行「外交．防衛政策意見交流會」。圖／民進黨提供

民進黨與日本自由民主黨今日首次進行黨對黨交流會，雙方均視中國大陸的崛起是區域內最大挑戰，必須強化合作。大陸外交部發言人趙立堅今再度表示，陸方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，陸方已經就此向日方提出了嚴正交涉。

據陸媒澎湃新聞報導，趙立堅在例行記者會上稱，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題事關中日關係的政治基礎，日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤其需要謹言慎行。陸方嚴肅要求日方停止干涉中國內政，不得向「台獨」勢力發出錯誤信號。

此次自民黨與民進黨的黨對黨交流會，日方認為這次會談深具意義；而民進黨期待這個對話機制成為慣例，在既有的一軌、二軌之外，開創全新的溝通管道。

民進黨 趙立堅 關中

延伸閱讀

史上首次台日執政黨對談 日表態挺台國際參與維護邦交

街訪疫情被批造假 國民黨反擊：民進黨才是詐騙祖師爺

影／反萊豬金剛車防疫破口？羅智強自首 反檢舉蔡英文

台日執政黨會談 深化海巡合作有譜

相關新聞

大陸駐越南使館指 賀錦麗此次出訪亞洲就是為挑戰中國

美國副總統賀錦麗日前訪問越南期間表示，有必要升高對北京的壓力，美國海軍將在南海保持足夠存在，挑戰中國大陸的過度聲索。大陸...

中駐加大使通話孟晚舟：請堅定信心 盼早日回家

中國駐加拿大大使叢培武25日同華為公司首席財務官孟晚舟通電話表達親切慰問，「請你堅定信心，保重身體。我們期待著你早日平安...

中反腐 十八大後90萬黨員除名 下半年進高峰期

中共中央組織部部務委員齊家濱昨表示，自中共18大以來的反腐敗鬥爭中，已有90多萬名黨員被清除出黨。此外，中共紀檢機關立案...

王岐山大管家董宏 貪腐21年受賄20億

前中共中央巡視組副組長董宏昨天在青島受審。檢方指控他貪腐長達21年，受賄金額人民幣4億6000餘萬元，外界預料將重判。董...

電信網路詐騙案 7個月18.5萬起

大陸公安部近日披露，針對電信網路詐騙犯罪，堅持重拳出擊；今年1至7月共破獲電信網路詐騙案件18.5萬起，抓獲犯罪嫌疑人2...

港資審開刀 鄭松泰喪失議員資格

香港政府刊登憲報，公布選舉委員會界別分組選舉的候選名單，首度登台的候選人資格審查委員會首度諮詢國安委，認定兩人選委資格無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。