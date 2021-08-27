台日兩執政黨首對談 北京：已嚴正向日方交涉
民進黨與日本自由民主黨今日首次進行黨對黨交流會，雙方均視中國大陸的崛起是區域內最大挑戰，必須強化合作。大陸外交部發言人趙立堅今再度表示，陸方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，陸方已經就此向日方提出了嚴正交涉。
據陸媒澎湃新聞報導，趙立堅在例行記者會上稱，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題事關中日關係的政治基礎，日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤其需要謹言慎行。陸方嚴肅要求日方停止干涉中國內政，不得向「台獨」勢力發出錯誤信號。
此次自民黨與民進黨的黨對黨交流會，日方認為這次會談深具意義；而民進黨期待這個對話機制成為慣例，在既有的一軌、二軌之外，開創全新的溝通管道。
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