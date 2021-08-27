大陸駐越南使館指 賀錦麗此次出訪亞洲就是為挑戰中國

美國副總統賀錦麗日前訪問越南期間表示，有必要升高對北京的壓力，美國海軍將在南海保持足夠存在，挑戰中國大陸的過度聲索。大陸駐越南使館當地時間26日發布新聞稿反批美國罔顧事實，並稱中國大陸無意提出新的聲索，也決不會放棄自己的固有和合法權利，認為賀錦麗此行目的是挑戰中國大陸。

大陸駐越南使館在新聞稿中指出，賀錦麗是不打自招，其此行目的就是要挑戰中國大陸，向中國大陸施壓。陸方對此堅決反對。

新聞稿稱，大陸在南海問題上的立場和主張是一貫和明確的，始終如一，從未改變，陸方無意提出新的聲索，也決不會放棄自己的固有和合法權利。陸方有信心同地區有關國家共同努力，在相互尊重的基礎上，通過對話協商妥善處理和管控分歧，積極開展合作，共同維護南海的和平穩定。

新聞稿表示，上世紀50、60年代，美方曾多次向中方申請赴南沙群島進行測量。美國政府長期承諾在南海主權問題上不持立場。美方現將鄭重承諾踩在腳下，公然煽動和脅迫地區國家挑戰中國大陸。

大陸駐越南使館批評，美國真正想要的不是地區和平穩定，也不是「航行自由」，而是美國軍艦在南海的橫行自由。美國是南海軍事化的真正推手，是脅迫霸淩的真正黑手。奉勸美方，不要低估中國人民捍衛國家主權安全發展利益的能力。