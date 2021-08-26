英國：近6.5萬人申請BNO簽證 超7成人獲批

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
英國政府公布數據，6.5萬人申請BNO簽證，超7成人獲批。圖／取自環球網
英國政府公布數據，6.5萬人申請BNO簽證，超7成人獲批。圖／取自環球網

英國內政部公布數據，從今年1月31日BNO簽證計畫開放以來，共有 6萬4900人申請，超過7成申請人已獲批簽證。

據港媒星島日報報導，今年第二季，即4月1日至6月30日，有3萬600人申請BNO簽證，數字比首季減少3700人。

數字顯示，今年度第二季提出的BNO簽證申請當中，有2萬5600人在英國以外地區申請，1萬7500人是主申請人、1萬3100人是受養人。在海外申請和英國本地申請當中，分別已有2萬9400及1萬700例獲准。

報導指出，第一季與第二季數字合計，BNO簽證申請當中3萬7500人是主申請人、2萬7400人為受養人。而海外申請和英國本地申請，分別已批出3萬5000及1萬2300例；折合出今年首季只有7200人獲批簽證。

簽證 英國 內政部

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