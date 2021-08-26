遭資審會DQ 港最後一名民主派議員鄭松泰喪失資格

身兼候選人資格審查委員會（簡稱資審會）主席的香港政務司司長李家超26日宣布，香港立法會最後一名民主派議員鄭松泰被裁定選舉委員會（簡稱選委會）委員登記無效，鄭松泰因不符合「擁護基本法及效忠特區」，即時喪失立法會議員資格。

香港「星島日報」報導，李家超指出，資審會接獲1498人選委會委員登記申請，其中326名屬於當然委員，156名屬被提名人，1016名屬分組候選人。委員會裁定1496人登記有效，包括325名當然委員，156名經提名產生委員，1015名界別分組選舉候選人。

李家超說，有2人被裁定資格無效，一名分組候選人因沒有登記為地方選區選民的基本條件，不符合資格；另一名是當然委員登記人。

他還說，一般不公開不符合資格的人士身分，但由於涉及現任立法會議員，所以公布，資審會在審查登記時候，曾要求鄭松泰就指明事情提供資料及解釋。

資審會在收到回應之後，就鄭松泰是否符合效忠特區及擁護「基本法」的法定要求，徵詢國安委的意見，接獲國安委的審查意見書後，做出裁定登記無效。按照大陸全國人大常委會關於立法會議員資格的決定，鄭松泰即時喪失立法會議席，港府會同時刊憲及做出公報。

李家超表示，資審會是落實愛國者治港的重要制度保障，不容許假扮擁護「基本法」並效忠特區的人，進入香港特區管治體制。