電信網路詐騙案 7個月18.5萬起

大陸公安部近日披露，針對電信網路詐騙犯罪，堅持重拳出擊；今年1至7月共破獲電信網路詐騙案件18.5萬起，抓獲犯罪嫌疑人24.7萬名。6月至7月，大陸電信網路詐騙案件發案數連續2個月同比下降，電信詐騙犯罪上升勢頭得到初步遏制。

此外，大陸公安機關還加大養老服務領域非法集資犯罪打擊力度，切實維護中老年人合法權益；持續深入開展「團圓」行動，累計找回歷年失蹤被拐兒童3000餘名，其中時間跨度最長的達61年。

另據中新社報導上海市第一中級人民法院25日一審公開宣判被告人張長華、何人強詐騙案，以詐騙罪判處張長華有期徒刑十五年，剝奪政治權利四年，並處罰金250萬元（人民幣，下同）；以詐騙罪判處何人強有期徒刑十四年，剝奪政治權利四年，並處罰金100萬元。

法院方面表示，在上述詐騙活動中，各詐騙團夥成員不僅冒充電信公司客服人員、銀行工作人員、公司財務人員和領導，還冒充警察、檢察官等。被告人張長華、何人強各自參與的詐騙金額為9895萬餘元、9683萬餘元。

上海一中院認為，被告人張長華單獨或夥同被告人何人強參與的電信網路詐騙團夥均有穩定的核心成員，眾多成員之間層次清晰、分工明確、紀律嚴密，採用集中管理方式共同實施電信網路詐騙活動，故均應當認定為電信網路詐騙犯罪集團。