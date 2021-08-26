怎看待馬習二會？ 陸委會：在野黨應理解中共壓迫台灣

前總統馬英九表示，若有需要願意幫忙擔任兩岸特使，「馬習二會」再度受到討論。陸委會發言人邱垂正對此表示，希望在野黨討論兩岸立場與政策時，應要能夠理解台灣民眾對兩岸關係發展的堅持，以及中共當局對台壓迫的事實。

邱垂正在26日的線上例行記者會上說，政府關注相關議題，對於在野政黨的兩岸政策主張，政府希望在野黨在討論兩岸政策與立場時，能夠理解台灣民眾對兩岸關係發展的堅持，以及中共當局對台壓迫的事實。

他說，政府也要提醒國人從事兩岸交流，應遵守相關規範，維護國家主權、尊嚴與台灣整體利益，同時留意台灣整體觀感與國際視聽。

正值國民黨黨主席選舉前夕，候選人的兩岸政策受到關注。國民黨主席江啟臣認為，前總統馬英九是代表國民黨推動兩岸交流特使的理想人選，馬英九24日表示，兩岸的事務若有需要他幫忙的地方，他一定會幫忙。